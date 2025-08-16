Gaza News: बदबूदार और गंदा पानी पीने पर मजबूर फिलिस्तीनी, देखें ये रिपोर्ट

Gaza News: गाज़ा के मुवासी विस्थापित कैंप में पानी का संकट इस कदर बढ़ गया है कि लोग दूषित और खारे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं. भयंकर गर्मी में लोग घंटों लाइन में लगकर सिर्फ कुछ लीटर पानी जुटा पा रहे हैं, जो रंग और गंध से ही साफ पता चलता है कि पीने लायक नहीं है. इससे बीमारियों का खतरा और बढ़ गया है.

गंदा पानी पीने पर मजबूर

अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राना ओदेह, जो खान यूनिस से विस्थापित होकर आई हैं, सुबह-सुबह एक घंटे लाइन में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए गंदला पानी भरती हैं, वह कहती हैं कि हम जानते हैं कि यह पानी बीमारियां फैलाता है, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है.

कैंप में हर दो तीन दिन में आते हैं टैंकर

कैंप में हर दो-तीन दिन में पानी के टैंकर आते हैं, जिनका लोग पीछा करते हुए बोतल, बाल्टी और कनस्तर भरते हैं. कई परिवार गंदे पानी को भी बार-बार इस्तेमाल करते हैं और समुद्र का पानी तक पीने को मजबूर हैं.

क्यों हो रही है पानी की किल्लत?

पिछले 22 महीनों में इज़राइल के हमलों और नाकेबंदी के कारण गाज़ा में पानी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है. ईंधन और बिजली की कमी से डीसालिनेशन प्लांट (समुद्री पानी को मीठा करने वाले संयंत्र) बंद पड़े हैं. पाइपलाइनें और कुएं बमबारी में तबाह हो गए हैं. बचे हुए कुओं का पानी भी सीवेज, मलबे से दूषित हो चुका है.

एजेंसी की चेतावनी

UNRWA के मुताबिक, हर हफ्ते औसतन 10,300 मरीज पानी से फैलने वाली बीमारियों, खासकर दस्त, से पीड़ित हो रहे हैं. यूनिसेफ के मुताबिक, फरवरी में जहां दस्त के मामले कुल बीमारियों का 20 फीसद थे, वहीं जुलाई में यह 44% तक पहुंच गए हैं.

वर्तमान में गाज़ा में प्रति शख्स को औसतन 3 लीटर पानी ही मिल पा रहा है. इस पानी को उसे पीना है, नहाना भी है और दूसरे काम भी करने हैं. मानवीय संगठनों के मुताबिक पीने, खाना बनाने और बुनियादी सफाई के लिए कम से कम 15 लीटर ज़रूरी है.

इजराइल का क्या है कहना?

इज़राइल का कहना है कि वह अपनी राष्ट्रीय जल कंपनी 'मेकोरोट' की दो पाइपलाइनों से गाज़ा को पानी दे रहा है और एक डीसालिनेशन प्लांट को बिजली से जोड़ा गया है. इसके बावजूद, प्लांट अपनी पुरानी क्षमता से काफी कम काम कर रहे हैं. सहायता संगठनों को डर है कि अगर इज़राइल नए सैन्य अभियान शुरू करता है, तो पानी और अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति फिर से रुक सकती है.