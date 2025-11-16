Advertisement
Gaza Flood: फिलिस्तीनियों पर अब कुदरत का कहर, कड़ाके की ठंड के बीच बाढ़ जैसे हालात

Gaza Flood: फिलिस्तीनियों के लिए अब कुदरत कहर बनकर बरस रहा है. पहले गाजा के लोग इजराइली बमबारी से परेशान थे अब कड़ाके की ठंड के बीच भारी बारिश हो रही है. जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 16, 2025, 07:52 AM IST

Gaza Flood: फिलिस्तीनियों पर अब कुदरत का कहर, कड़ाके की ठंड के बीच बाढ़ जैसे हालात

Gaza Flood: गाज़ा स्ट्रिप में शनिवार को सीज़न की पहली भारी बारिश ने मुवासी के विशाल टेंट कैंप को जलमग्न कर दिया. दो साल से जारी युद्ध से तहस-नहस बुनियादी ढांचे के बीच यह इलाका बारिश और बाढ़ की मार से जूझ रहा है.

गाजा में भारी  बारिश और कड़ाके की ठंड

बारिश शुरू होते ही टेंटों में पानी भरने लगा. लोग अपने तिरपाल और अस्थायी शेल्टरों में रिसाव रोकने के लिए खाइयां खोदते दिखे, ताकि पानी उनके टेंटों में न घुसे. बारिश रुक-रुक कर होती रही और विस्थापित परिवारों की वे बची-खुची चीज़ें भीग गईं जिन्हें वे युद्ध के दौरान बचा पाए थे. 

बची कुची कसर हवाओं ने पूरी कर दी. तेज हवाओं के झोंकों से टेंट गिरने लगे और लोगों के खाने-पीने के लिए जुटाई गई चीजों के खराब होने लगी. भारी बारिश के साथ इस वक्त गाजा कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है.

अरब न्यूज के मुताबिक एक शख्स ने बताया कि मैंने पूरा शुक्रवार अपने टेंट से पानी निकालने में ही लगा दिया. उन्होंने कहा कि उनके पड़ोसियों के टेंट और सामान पूरी तरह भीगकर खराब हो चुके हैं. पानी की परत कई इंच ऊंची है और सही ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं 

रेतीले टीले को किया था ह्यूमेटेरियन एरिया

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मुवासी, जो युद्ध से पहले रेतीले टीले हुआ करता था, उसे युद्ध की शुरुआत में इज़राइली सेना ने मानवतावादी क्षेत्र घोषित किया था. यहां इस गर्मी तक लगभग 4,25,000 विस्थापित फ़लस्तीनियों की भीड़ थी, जिनमें अधिकांश अस्थायी टेंटों में रह रहे थे. इज़राइली रक्षा निकाय का कहना है कि वह कंबल और भारी तिरपाल जैसे सर्दियों के लिए जरूरी सामान अंदर जाने दे रहा है, लेकिन राहत संगठनों का कहना है कि तापमान गिरने और समुद्री हवाओं के तेज़ होने पर ये मदद बेहद कम साबित होगी.

जैसे-जैसे भारी बादल और बारिश की आहट बढ़ी, कुछ लोग टूटे-फूटे भवनों में शरण लेने लगे, जबकि ये इमारतें भी गिरने के खतरे से भरी हैं. कई जगहों पर फटे हुए हिस्सों पर सिर्फ तिरपाल डालकर काम चलाया जा रहा है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

gazaGaza Hamas WarGaza News

