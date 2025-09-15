Gaza: बंद करो ये दोहरी नीति, इजराइल को दो सज़ा- कतर के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान

Qatar PM Statement: क़तर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने रविवार को इंटरनेशनल कम्यूनिटी से अपील की कि वह दोहरी नीति बंद करे और इज़राइल को उसके अपराधों के लिए सज़ा दे.

दोहा में एक प्रोग्राम के दौरान बड़ा बयान

वे दोहा में आयोजित उस तैयारी बैठक में बोल रहे थे, जो क़तर ने अरब और इस्लामी नेताओं के आपातकालीन शिखर सम्मेलन से पहले बुलाई गई थी. यह शिखर सम्मेलन 9 सितंबर को दोहा में हमास नेताओं पर इज़राइल के हमले को लेकर होना है.

क्या बोले प्राधानमंत्री?

शेख मोहम्मद ने कहा, "अब वक्त आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोहरी नीति छोड़कर इज़राइल को उसके सभी अपराधों के लिए दंडित करे. फ़िलिस्तीनी जनता पर चलाया जा रहा यह विनाशकारी युद्ध, जिसका मक़सद उन्हें उनकी ज़मीन से बेदख़ल करना है, कामयाब नहीं होगा."

उन्होंने बताया कि दोहा ग़ाज़ा में युद्धविराम के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है. लेकिन इज़राइली हमला, जिसमें छह लोग (हमास के पांच सदस्य और एक क़तरी सुरक्षा अधिकारी) मारे गए, मध्यस्थता के सिद्धांत पर हमला है.

शेख मोहम्मद ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताते हुए कहा,"यह लापरवाह और ग़द्दाराना आक्रमण उस समय किया गया, जब क़तर इज़राइल की जानकारी में सीजफायर के लिए आधिकारिक और सार्वजनिक बातचीत की जा रही थी.

अरब और इस्लामी देशों में बैठक

रविवार को दोहा में आपातकालीन अरब-इस्लामी शिखर सम्मेलन की तैयारी बैठक विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में शुरू हुई. इसमें इज़राइल के हमले पर मसौदा बयान पर चर्चा की जाएगी. इस हमले की अरब और इस्लामी दुनिया में कड़ी निंदा की गई है और इसे क़तर की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन बताया गया है.

सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान भी बैठक में शामिल हुए. सऊदी विदेश मंत्रालय ने इस हमले को आक्रामक कृत्य बताते हुए क़तर के साथ एकजुटता जताई और कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इज़राइल को उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए,