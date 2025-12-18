Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

Gaza में फिर खराब हुआ माहौल, इजराइली मोर्टार ने कई को किया घायल

Gaza News: गाजा में हालात संजीदा बने हुए हैं. अब एक इजराइली हमले ने माहौल को और खराब कर दिया है. दरअसल, इजराइली सैनिकों के जरिए एक मोर्टार दागा गया है, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 18, 2025, 08:24 AM IST

Gaza News: इज़राइल और हमास के बीच लागू संघर्षविराम के बावजूद गाज़ा पट्टी में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. इज़राइली सैनिकों ने सीजफायर लाइन के पार एक मोर्टार शेल दागा, जो गाज़ा के एक रिहायशी इलाके में जा गिरा. इस हमले में कम से कम 10 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस हमले की तस्दीक की है. इज़राइली सेना ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है.

गाजा में फिर माहौल हुआ खराब

सेना के अनुसार यह मोर्टार शेल उस समय दागा गया जब सैनिक येलो लाइन के इलाके में एक ऑपरेशन कर रहे थे. यह येलो लाइन सीजफायर डील के तहत खींची गई है, जो इज़राइल के कब्जे वाले गाज़ा के अधिकांश हिस्से को बाकी इलाके से अलग करती है.

सेना ने नहीं दी पूरी जानकारी

हालांकि सेना ने यह साफ नहीं किया कि सैनिक वहां किस तरह का ऑपरेशन कर रहे थे या उन्होंने येलो लाइन को पार किया था या नहीं. सेना ने यह भी कहा कि मोर्टार अपने तय टारगेट से भटक गया था, लेकिन सेना ने उस टारगेट की कोई डिटेल साझा नहीं की है.

सीजफायर के बावजूद इजराइल कर रहा है हमले

अल-अहली अस्पताल के निदेशक फादेल नईम ने बताया कि सेंट्रल गाज़ा सिटी में हुए इस हमले के बाद अस्पताल में 10 घायल लोगों को लाया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है. यह पहली बार नहीं है जब 10 अक्टूबर से लागू संघर्षविराम के बाद येलो लाइन के बाहर इज़राइली फायरिंग से फिलिस्तीनी नागरिक हताहत हुए हों. फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, संघर्षविराम के बाद से अब तक इज़राइली फायरिंग में 370 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

फिलिस्तीनियों को क्या है कहना?

फिलिस्तीनियों का कहना है कि कई मामलों में नागरिक इसलिए मारे गए क्योंकि येलो लाइन सही तरह चिन्हित नहीं है. इज़राइली सैनिक इस लाइन को दिखाने के लिए पीले रंग के ब्लॉक लगा रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में ये ब्लॉक अब तक नहीं लगाए जा सके हैं.

सीजफायर का अगला फेज

इज़राइल और हमास के बीच संघर्षविराम अब अपने अगले चरण तक पहुंचने के लिए जूझ रहा है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर समझौते के उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं. पहले फेज में बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई थी.

