भूख, ठंड और मौतें, सीजफायर के बीच क्या हैं गाजा के हालात?

Gaza News: गाजा में सीजफायर है, लेकिन वहां के हालाक अभी भी काफी संजीदा बने हुए हैं. हाल ही में इज़राइली हमले के बाद एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पांच महीने के शिशु को सफेद तिरपाल में लपेटकर दफनाया गया. यह हमला एक ऐसे स्कूल शेल्टर पर हुआ था, जो इज़राइली सेना के जरिए कंट्रोल तथाकथित ग्रीन जोन में मौजूद था.

एक दूसरी घटना में, केवल 29 दिन के नवजात शिशु को ठंड लगने (हाइपोथर्मिया) के कारण उसकी जान गंवानी पड़ी. बच्चे को उसके परिवार के टेंट से अस्पताल ले जाया गया, जहां ठंडी स्टील की मेज पर उसे मृत घोषित किया गया.

सेना बच्चों को मार रही है गोली

गाज़ा में 8 साल तक के बच्चों को भी इज़राइली डिफेंस फोर्स (IDF) संदिग्ध करार दे रही है. बताया जा रहा है कि इज़राइली कंट्रोल को दिखाने वाली पीली रेखा के पास जाने पर कई बच्चों को गोली मार दी गई.

सीजफायर के बीच गाजा में जारी है तबाही

ये सभी घटनाएं ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं, जब गाज़ा में औपचारिक रूप से संघर्षविराम लागू बताया जा रहा है. पिछले दो सालों से इंटरनेशनल पत्रकारों को गाज़ा में स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने की अनुमति नहीं दी गई है. ड्रोन फुटेज में गाज़ा के बड़े इलाके राख में तब्दील दिखाई देते हैं.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के गाज़ा कार्यालय प्रमुख एलेसांद्रो म्राकिच ने कहा,"यह धरती पर अब तक के सबसे ज्यादा तबाह इलाकों में से एक है. 85 प्रतिशत इमारतें आंशिक या पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हैं."

6 करोड़ टन मलबा, हटाने में लगेंगे सात साल

इज़राइल ने गाज़ा में पुनर्निर्माण के लिए ज़रूरी सामग्री और भारी मशीनरी के प्रवेश की अनुमति नहीं दी है. इज़राइली यूनिट COGAT ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति समझौते के मौजूदा चरण में गाज़ा में कोई पुनर्निर्माण सामग्री नहीं भेजी जा रही है. एलेसांद्रो म्राकिच के मुताबिर, अगर निर्माण सामग्री की अनुमति मिल भी जाए, तब भी केवल 6 करोड़ टन मलबा हटाने में ही करीब 7 साल लग सकते हैं.मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है

गाज़ा में 71,200 की मौत

गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इज़राइल के सैन्य अभियान में अब तक 71,200 से ज्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें कम से कम 20,000 बच्चे शामिल हैं. सीजफायर के बावजूद IDF की कार्रवाई जारी है. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इज़राइली सेना ने पीली रेखा के पूर्व में नए सैन्य ठिकाने बना लिए हैं.

सीजफायर में सैकड़ों की मौत

गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 10 अक्टूबर से शुरू हुए सीजफायर के बाद अब तक कम से कम 406 लोग मारे गए हैं और 1,000 से अधिक घायल हुए हैं. एक अन्य घटना में, गाज़ा मार्टिर्स स्कूल, जिसे शरण स्थल में बदला गया था, इज़राइली गोलाबारी का शिकार हुआ. इसमें पांच महीने के एक बच्चे सहित कम से कम छह लोगों की मौत हो गई.