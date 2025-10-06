Advertisement
Gaza: सिनवार से था 36 का आंकड़ा, अब मिली हमास मलिट्री की कमान, कौन है अबू मुआज?

Gaza News: गाजा में हमास की कमान अब राअद साद के हाथों में है. उन्हें सिनवार का कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता था. अब इस जंग को रोकना उनके हाथ में है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 06, 2025, 11:24 AM IST

Gaza News: गाज़ा में इस्माइल हनिया, मोहम्मद देइफ, याह्या और मोहम्मद सिनवार के बाद अब इज़राइल ने अपना ध्यान रईद साद पर फोकस कर लिया है. मई 2025 में मोहम्मद सिनवार की हत्या के बाद से रईद साद गाज़ा में हमास की अगुवाई कर रहे हैं. अबू मुआज़ के नाम से मशहूर साद हमास की उस आंतरिक टीम के कुछ बचे हुए मेंबर्स में से हैं जो 7 अक्टूबर अटैक प्लान करने वालों में से एक थे.

कौन है रईद साद

इज़राइली सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, साद हमास के सबसे अनुभवी और सक्षम कमांडर्स में से एक हैं. हमास की आंतरिक परिषद में 53 साल के रईद साद को 2005 जनरेशन के नाम से जाना जाता है. यह वह पीढ़ी है जो पहली इंतिफादा (इंतिफादा) के दौरान उभरी, जिसने इज़राइली और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की जेलों में सालों बिताए और दूसरी इंतिफादा के दौरान लड़ाकू अनुभव हासिल किया.

इस पीढ़ी के नेता खुद को वह ताकत मानते हैं जिसने 20 साल पहले इज़राइल को गाज़ा पट्टी से बाहर जाने पर मजबूर किया था. इसी के बाद हमास ने अपनी सत्ता को मज़बूत किया था. साल 2013 में दिए गए एक भाषण में साद ने कहा था कि हमास लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इज़राइल के खिलाफ अगली जंग की तैयारी कर रहा है. 2005 में साद को हमास के गाज़ा सिटी ब्रिगेड कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया था.

सिनवार भाइयों का मुखालिफ

हमास के अंदर साद को सिनवार भाइयों याह्या और मोहम्मद का राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना जाता है. 2021 में हमास के गाज़ा पॉलिटिकल ब्यूरो के चुनाव में साद ने याह्या सिनवार को दोबारा चुने जाने से रोकने की कोशिश की थी और सीनियर नेता निज़ार अवादल्लाह का समर्थन किया था. 

हमास के कई टॉप लीडर्स के मारे जाने के बाद अब रईद साद गाज़ा में हमास की मिलिट्री विंग की कमान संभाल रहे हैं. वह इज़्ज़ अल-दीन हादद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. दोनों गाज़ा सिटी के रहने वाले हैं और लंबे समय से हमास के उत्तरी गुट से जुड़े रहे हैं. 

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

