Gaza News: दो साल की जंग, दर्द और बेबसी के बाद गाजा को मिली सांस लेने की राह

Gaza News: गाजा युद्ध के कारण पिछले दो सालों से बंद राफा क्रॉसिंग को अब फिर से खोल दिया गया है. इतने लंबे समय तक बंद रहने के बाद यह क्रॉसिंग एक बार फिर से लोगों की आवाजाही से गुलजार हो गई है. इस कदम को इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के अगले चरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इजरायल ने कहा कि क्रॉसिंग अभी "टेस्ट बेसिस" पर खुली है.

इजरायली मिलिट्री एजेंसी COGAT गाजा में मानवीय सहायता और नागरिकों की आवाजाही की देखरेख करती है. उसने कहा कि राफा क्रॉसिंग को पूरी तरह से फिर से खोलने की तैयारी चल रही है और सभी टेक्निकल इंतजाम पूरे होने के बाद गाजा के लोग इसके जरिए यात्रा कर पाएंगे. एक मिस्र के अधिकारी के मुताबिक, फिलिस्तीनी सुरक्षा अधिकारी क्रॉसिंग के मिस्र की तरफ से फिलिस्तीनी तरफ गए, जहां वे एक यूरोपीय संघ मिशन में शामिल होंगे जो आने-जाने वालों पर नजर रखेगा.

मिस्र की तरफ से दाखिल हुई एम्बुलेंस

मिस्र की तरफ से एम्बुलेंस भी क्रॉसिंग करते हुए देखी गईं. यह व्यवस्था यूरोपीय संघ के बॉर्डर मॉनिटर की देखरेख में होगी. गाजा के रोजाना के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नई फिलिस्तीनी समिति के प्रमुख ने कहा कि दोनों दिशाओं में यात्रा सोमवार से शुरू होगी. राफा क्रॉसिंग को फिलिस्तीनियों के लिए बाहरी दुनिया का मुख्य रास्ता माना जाता है, लेकिन मई 2024 में इजरायल द्वारा इस पर नियंत्रण करने के बाद से यह ज़्यादातर बंद था.

पहले फेज में मिस्र जा सकते हैं कितने लोग

शुरुआती चरण में सिर्फ कुछ ही लोगों को क्रॉस करने की इजाजत होगी और इस समय किसी भी सामान को ले जाने की इजाजत नहीं होगी. लगभग 20,000 फिलिस्तीनी बच्चों और वयस्कों को तुरंत मेडिकल इलाज की जरूरत है और वे इस क्रॉसिंग के जरिए गाजा छोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं. इसके अलावा, युद्ध के दौरान गाजा छोड़ने वाले हजारों फिलिस्तीनी घर लौटना चाहते हैं.

इतने दिनों लौट जाएंगे लोग

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि रोज़ाना 50 मरीज़ों को जाने की इजाजत होगी. अधिकारियों के अनुसार, हर मरीज को दो परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा करने की इजाजत होगी और युद्ध के दौरान गाजा छोड़ने वाले लगभग 50 लोगों को भी हर दिन लौटने की इजाजत होगी. इजराइल और मिस्र मिलकर बॉर्डर पार करने वाले लोगों की जाच करेंगे. इजरायल का कहना है कि अगर यह व्यवस्था सफल साबित होती है, तो यात्रियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी.