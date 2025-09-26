Gaza में जंग खात्मे के बाद क्या है अरब का विज़न? मिस्र के मंत्री का बड़ा बयान

Gaza War: मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलअती ने गुरुवार को गाज़ा जंग खत्म करने के लिए अरब और मुस्लिम देशों का एक साफ विज़न पेश किया. इसमें तुरंत युद्धविराम, उसके बाद पुनर्निर्माण और प्रशासनिक ढांचे पर काम करने की बात कही गई है.

क्या बोले विदेश मंत्री अब्देलअती?

अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अब्देलअती ने कहा कि सबसे पहले ज़रूरी है कि इज़रायल की सैन्य कार्रवाई रोकी जाए और गाज़ा में पुनर्निर्माण शुरू किया जाए. उन्होंने कहा, "पहला कदम है इस अन्यायपूर्ण जंग खत्म होनी चाहिए. यह बेहद ज़रूरी है ताकि इज़रायली आक्रमण रुके.

गाजा पर सुरक्षा योजना

विदेश मंत्री ने बताया कि सीजफायर के बाद गाज़ा में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर आगे बढ़ना होगा. उन्होंने कहा, "मिस्र और जॉर्डन मिलकर फ़लस्तीनियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वे गाज़ा में तैनात होने वाली सुरक्षा बल का हिस्सा बन सकें. यह सब फ़लस्तीनी प्राधिकरण (PA) के साथ पूर्ण समन्वय में होगा."

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेशनल फोर्सेस की तैनाती

इंटरनेशनल फोर्सेस की संभावित तैनाती पर उन्होंने कहा कि मिस्र इस विचार के लिए तैयार है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब सुरक्षा परिषद से इसकी अनुमति मिले और इसका मकसद फिलस्तीनी प्राधिकरण को आज़ाद राज्य की ओर बढ़ने में मदद करना हो.

पहले नहीं मिलेगा गाजा पर कंट्रोल

मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि अरब देश एक निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक प्रशासनिक समिति गठित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, जो गाज़ा का अस्थायी रूप से मैनेजमेंट करेगी. यह समिति फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करेगी और कुछ वक्त बाद गाज़ा का पूरा कंट्रोल सौंप दिया जाएगा.

अब्देलअती ने सीजफायर के तुरंत बाद एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की मांग की, ताकि गाज़ा के लिए अरब-इस्लामिक रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना लागू की जा सके. उन्होंने कहा कि इस योजना को यूरोपीय संघ, जापान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मिला हुआ है.

विदेश मंत्री ने साफ किया कि प्रगति में सबसे बड़ी बाधा इज़रायल की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है. उन्होंने कहा,"यह बेहद ज़रूरी है कि इज़रायल इस आक्रमण और युद्ध को जल्द समाप्त करे, तभी आगे के कदम उठाए जा सकेंगे."