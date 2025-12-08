अब्बास और उमर अंसारी की किस्मत का फैसला आज, गज़ल होटल केस में अहम सुनवाई

Gazal Hotel Case Hearing: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने वाली है. गाज़ीपुर में गज़ल होटल की जमीन के फर्जी बैनामा मामले में आरोपी बनाए गए अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई होगी. दोनों के जरिए फाइल की गई इस पिटीश में निचली अदालत- गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट, में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है.

पहले कोर्ट ने लगाई थी अंतरिम रोक

इस मामले में हाईकोर्ट पहले ही जुलाई 2023 से दोनों के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा चुका है, जिसे हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी बरकरार रखा था. न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ इस केस की सुनवाई कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद गाज़ीपुर के चर्चित गज़ल होटल की जमीन से जुड़े कथित फर्जी बैनामा से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी सहित कुल 12 लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचते हुए होटल निर्माण के लिए जमीन का अवैध रूप से बैनामा कराया था.

बंजर भूमि के तौर पर है दर्ज

एफआईआर में कहा गया है कि मौजा मुहम्मद पट्टी की गाटा संख्या 98, 99 और 100 मौजूद भूमि को कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए अवैध रूप से नामांतरण कराकर खरीदा गया. प्रशासनिक जांच में पाया गया कि यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में बंजर जमीन के तौर पर दर्ज थी और इसकी लीज पहले ही खत्म हो चुकी थी.

ऐसे में विक्रेताओं के पास यह जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं था. इस पूरे मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई चल रही है, जिसे चुनौती देते हुए अब्बास और उमर ने निचली अदालत की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है. हाईकोर्ट में आज इसी याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित है.