/गाजियाबाद में एक और मजार पर चला बुलडोजर, 15 साल पुरानी मजहबी जगह को ढहाया

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Ghaziabad News Today: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मजहबी जगहों और तालीमी इदारों पर बुलडोजर कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में गाजियाबाद के लोनी में भी शनिवार को इंतजामिया की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. सड़क को जाम से राहत दिलाने और सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से खाली कराने के लिए इंतजामिया ने बुलडोजर चलाया.
गाजियाबाद में इस कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बनी करीब 15 साल पुरानी एक मजार भी हटा दी गई. पूरे अभियान के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और इंतजामिया ने पूरी कार्रवाई अमन-ओ-अमान के साथ पूरी की. हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर लोगों ने हैरानी जताई.
मिली जानकारी के मुताबिक, लोनी क्षेत्र को जाम मुक्त बनाने के मकसद से इंतजामिया ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ खास मुहिम चलाया. इसी अभियान के तहत लोनी-भोपुरा मार्ग पर लोनी ब्लॉक के सामने सड़क पर बनी करीब 15 साल पुरानी मजार को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया.
इंतजामिया का कहना है कि यह कार्रवाई सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई, ताकि ट्रैफिक निजाम और आवाजाही बखूबी जारी रहे. इसी वजह से सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके. इसी वजह से सड़क पर मौजूद निर्माण को हटाया गया.
कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा. प्रशासनिक अफसर भी पूरे समय घटनास्थल पर मौजूद रहे और उनकी निगरानी में बुलडोजर की कार्रवाई पूरी की गई. प्रशासन ने इस पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके की निगरानी पुलिस करती रही, ताकि किसी तरह का तनाव या बदइंतजामी पैदा न हो.