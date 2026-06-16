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सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में एक और मदरसे पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने बताई ये वजह

Madarsa Demolished in UP: गाजियाबाद में बकरीद के दिन सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है. मसूरी इलाके में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का दावा करते हुए एक और मदरसे को ध्वस्त कर दिया. इससे पहले डासना के कल्लूगढ़ी गांव में भी बड़े मदरसे पर कार्रवाई की गई थी.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 16, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:45 PM IST
सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में एक और मदरसे पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने बताई ये वजह
Image Credit: सूर्या हत्याकांड के गाजियाबाद प्रशासन ने एक और बुलडोजर ढहाया

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