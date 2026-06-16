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Ghaziabad Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश में मदरसों, मजारों और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों के खिलाफ चल रही कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है. प्रदेश की बीजेपी सरकार इस तरह के निर्माण को अवैध बताकर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने का अभियान बता रही है, तो दूसरी तरफ इन कार्रवाइयों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. इसी बीच गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक और मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है.
गाजियाबाद प्रशासन ने मसूरी क्षेत्र के कुशलिया गांव में मंगलवार (16 जून) को एक मदरसे को ध्वस्त कर दिया. प्रशासन ने दावा किया कि यह मदरसा कथिक तौर पर सरकारी जमीन पर बना था. इतना ही नहीं, अधिकारियों ने दावा किया कि यह निर्माण रास्ते के लिए निर्धारित सरकारी जमीन पर किया गया था.
मसूरी में मदरसा मिस्बाह-उल-उलूम पर कार्रवाई
प्रशासन के मुताबिक, यामीन पुत्र गनी ने कथित तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके "फ़ैज़-ए-आम मदरसा मिस्बाह-उल-उलूम" का निर्माण कराया था. हालांकि, अब यामीन की मौत हो चुकी है. अधिकारियों का कहना है कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया था, उसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब एक करोड़ रुपये है.
"फ़ैज़-ए-आम मदरसा मिस्बाह-उल-उलूम" पर कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही. प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इमारत को हटा दिया. इस दौरान मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, और मौके पर सीनियर अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था.
गौरतलब है कि गाजियाबाद प्रशासन पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों से ताल्लुक रखने वाले मदरसे, मस्जिद और दूसरे धार्मिक स्थलों के खिलाफ अभियान चला रहा है. बकरीद पर सूर्या प्रताप चौहान नाम के नौजवान की कथित हत्या के बाद हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों के खिलाफ भारी विरोध किया था. इसके बाद शासन प्रशासन ने धार्मिक स्थलों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है.
सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन ने ढहा दिया था ये मदरसा
इससे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई बुधवार (3 जून 2026) को मसूरी थाना क्षेत्र के डासना इलाके के कल्लूगढ़ी गांव में की गई.
प्रशासन के मुताबिक, मदरसा जमिया अरेबिया इशातुल इस्लाम सरकारी ग्राम सभा की बंजर जमीन पर बनाया गया था. अधिकारियों का कहना है कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया था, उसका क्षेत्रफल करीब 12 से 15 एकड़, यानी लगभग एक हेक्टेयर था. इस जमीन की कीमत करीब 25 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मदरसे का निर्माण साल 2021 में शुरू हुआ था. परिसर में कई कमरे और दूसरी संरचनाएं बनाई गई थीं. बताया जा रहा है कि इस मदरसे में सात से ज्यादा कमरे बने हुए थे. प्रशासन का कहना है कि यह मदरसा पिछले करीब तीन साल से बंद पड़ा था.
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. मौके पर पांच से छह बुलडोजर लगाए गए थे. इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल और प्रांतीय सशस्त्र बल के जवान भी तैनात रहे. अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई अदालत के आदेश और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 के तहत की गई.
मदरसा संचलाक फरार
प्रशासन का कहना है कि कब्जा हटाने के लिए पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया. कार्रवाई के बाद प्रशासन ने मदरसे के संचालक और संबंधित समिति के खिलाफ 1 करोड़ 23 लाख रुपये की वसूली का नोटिस भी जारी किया हैय यह राशि सरकारी नुकसान की भरपाई के लिए तय की गई है.
इसके अलावा मदरसे के संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, संचालक फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है. प्रशासन ने यह भी बताया कि मदरसे के निर्माण के लिए धन कहां से आया, इसकी जांच शुरू कर दी गई है. फंडिंग के स्रोतों की पड़ताल की जा रही है.