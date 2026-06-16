Ghaziabad Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश में मदरसों, मजारों और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों के खिलाफ चल रही कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है. प्रदेश की बीजेपी सरकार इस तरह के निर्माण को अवैध बताकर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने का अभियान बता रही है, तो दूसरी तरफ इन कार्रवाइयों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. इसी बीच गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक और मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है.