Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने दुकानदारों और ठेले वालों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया था. लोगों ने इस आदेश को धार्मिक भेदभाव के लिए रास्ते खोलने वाला आदेश माना, क्योंकि भारत में लंबे समय से हिंदुत्व संगठनों की तरफ से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक बहिष्कार की मांगें की जाती रही है. इसीलिए नेम प्लेट पर पूरान नाम लिखने से लोगों को उसके धर्म का पता चलेगा, जिससे धार्मिक भेदभाव हो सकता है. इस बार UP के गाजियाबाद में प्रशासन ने सभी जिम ट्रेनरों को ओरिजिनल और पूरा नाम के साथ आईकार्ड बनवाने और जिम में उसे पहनने का आदेश दिया है. लोगों का कहना है कि इससे भी धर्म जाहिर होगा और धार्मिक आधार पर बहिष्कार करना और भेदभाव करना आसान हो जाएगा.



उत्तर प्रदेश के शामली में आयुष मलिक नाम के एक मुस्लिम युवक इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर मुसलमान बन गया और विवाद बढ़ने पर उसने मीडिया के सामने आकर कहा कि 'अलहमदुलिल्लाह I am a muslim.' इस मामले में प्रशासान ने आयुष मलिक की मुस्लिम पत्नी चांदी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि चांदनी जिम ट्रेनर थी चांदनी ने ही आयुष का ब्रेनवॉश किया, जिसके बाद आयुष ने इस्लाम कबूल किया. वहीं, प्रशासन इस घटना के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है.