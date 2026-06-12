Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /आयुष मलिक धर्मांतरण विवाद के बाद जिम ट्रेनरों पर प्रशासन की नजर; गाजिबाद प्रशासन ने जारी किए नए फरमान

आयुष मलिक धर्मांतरण विवाद के बाद जिम ट्रेनरों पर प्रशासन की नजर; गाजिबाद प्रशासन ने जारी किए नए फरमान

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शामली में आयुष मलिक नाम के युवक धर्म परिवर्तन करके अली बन गया. इस धर्मांतरण के मामले बाद गाजियाबाद प्रशासन आलर्ट पर है. गाजियाबाद प्रशासन ने जिम ट्रेनरों के लिए असली नाम और पहचान पत्र पहनना अनिवार्य करने का आदेश दिया है. प्रशासन इसे सुरक्षा और पारदर्शिता से जोड़ रहा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे धार्मिक पहचान उजागर हो सकती है और भेदभाव की आशंकाएं बढ़ सकती हैं. यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 12, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:07 PM IST
आयुष मलिक धर्मांतरण विवाद के बाद जिम ट्रेनरों पर प्रशासन की नजर; गाजिबाद प्रशासन ने जारी किए नए फरमान

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया परेशान', 3 भारतीयों की मौत पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi on Oman Sea Attack1 min ago
2
muslim news3 min ago
3
Zionist Settler Attacks On Palestinian Christian Community1 hr ago
4
UP News1 hr ago
5
Assam High School Beef Controversy1 hr ago