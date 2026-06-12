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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने दुकानदारों और ठेले वालों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया था. लोगों ने इस आदेश को धार्मिक भेदभाव के लिए रास्ते खोलने वाला आदेश माना, क्योंकि भारत में लंबे समय से हिंदुत्व संगठनों की तरफ से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक बहिष्कार की मांगें की जाती रही है. इसीलिए नेम प्लेट पर पूरान नाम लिखने से लोगों को उसके धर्म का पता चलेगा, जिससे धार्मिक भेदभाव हो सकता है. इस बार UP के गाजियाबाद में प्रशासन ने सभी जिम ट्रेनरों को ओरिजिनल और पूरा नाम के साथ आईकार्ड बनवाने और जिम में उसे पहनने का आदेश दिया है. लोगों का कहना है कि इससे भी धर्म जाहिर होगा और धार्मिक आधार पर बहिष्कार करना और भेदभाव करना आसान हो जाएगा.
उत्तर प्रदेश के शामली में आयुष मलिक नाम के एक मुस्लिम युवक इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर मुसलमान बन गया और विवाद बढ़ने पर उसने मीडिया के सामने आकर कहा कि 'अलहमदुलिल्लाह I am a muslim.' इस मामले में प्रशासान ने आयुष मलिक की मुस्लिम पत्नी चांदी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि चांदनी जिम ट्रेनर थी चांदनी ने ही आयुष का ब्रेनवॉश किया, जिसके बाद आयुष ने इस्लाम कबूल किया. वहीं, प्रशासन इस घटना के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है.
गाजियाबाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. कि जिम में काम करने वाले जिम ट्रेनर आईडी कार्ड पहनेगी और आईडी कार्ड पर उनका असली नाम लिखा जाएगा. किसी भी तरह का कोई ऐसा नाम नहीं लिखा जाएगा जिससे कि जिम ट्रेनर की पहचान को छुपाया जा सके. जिले के सभी जिम में अपर जिला अधिकारी नगर के नेतृत्व में टीम व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर निरीक्षण करेंगे और टीम सुनिश्चित करेगी कि डीएम द्वारा जारी किए गए निर्देशों का शक्ति से पालन हो सके.
गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम ने अपर जिलाधिकारी नगर को टीम गठित कर जिले में संचालित सभी जिम का वेरिफिकेशन करवाने के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं जिला प्रशासन द्वारा जिम में कार्य करने वाले तमाम ट्रेनरों का डेटा भी मेंटेन किया जाएगा.
जिलाधिकारी का कहना है कि जिम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी आती हैं. ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा नई पहल की गई है ताकि एक सुरक्षित वातावरण में महिलाएं एक्सरसाइज कर सकें और उन्हें किसी तरह की परेशानी या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े. जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी को सख्त निर्देश दिए है. कि जल्द से जल्द सभी ट्रेनरों को आईडी कार्ड पहनना सुनिश्चित कराएं.