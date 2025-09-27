Advertisement
Ghaziabad: 'I Love Muhammad' का बैनर देख बौखलाया जरंग दल, पुलिस पर हटवाने का बनाया दवाब!

I Love Muhammad Row in Ghaziabad: उत्तर प्रदेश में 'I Love Muhammad' पोस्टर विवाद गहराता जा रहा है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में निकले लोगों पर लाठीचार्ज के बाद अब गाजियाबाद में भी पोस्टर लगाने का मामला सामने आया. हालांकि, बजरंग दल के नेताओं की धमकी के बाद पुलिस ने सभी पोस्टर हटवा दिये.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:12 PM IST

'I Love Muhammad' को पोस्टर देखर बजरंग दल के नेता भड़के!
Ghaziabad News Today: उत्तर प्रदेश में 'I Love Muhammad' का समर्थन करने वालों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है. इसके उलट दक्षिणपंथी संगठनों और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के जरिये काउंटर में पोस्टर वार शुरू कर दिया है. जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसमें देखा जा सकता है कि 'आई लव योगी, आई लव श्रीराम, आई लव महादेव और आई लव बुलडोजर' जैसे पोस्टर हैं. 

शुक्रवार (26 जिले) को जुमे की नमाज के बाद बरेली में मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में 'I Love Muhammad' का समर्थन करते हुए कानपुर पुलिस की कार्रवा के खिलाफ ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ पर झड़प करने का आरोप लगाया.

बरेली का विवाद अभी थमा नहीं था कि गाजियाबाद में भी 'I Love Muhammad' पोस्टर्स लगाने का मामला सामने आया. जिसे देखकर हिंदूवादी संगठन भड़क गए. हिंदूवादी संगठनों ने माहौल बिगड़ाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों के दबाव में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी. 

मिली जानकारी के मुताबिक, थाना मोदीनगर क्षेत्र की किदवई नगर और आदर्श कॉलोनी के अलावा थाना मुरादनगर के मलिकनगर इलाके में भी 'I Love Muhammad' लिखे पोस्टर और बैनर जगह-जगह लगे मिले. कॉलोनियों की गलियों से लेकर घरों की रेलिंग तक पर लगे इन पोस्टरों को देखकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए. बजरंग दल के नेताओं माहौल खराब करने की साजिश बताते हुए पुलिस मे शिकायत दर्ज कराई. 

बजरंग दल पदाधिकारी मधुर नेहरा के नेतृत्व में बजरंग दल के पदाधिकारियों ने एसीपी अमित सक्सेना से मुलाकात की और पोस्टर हटवाने की मांग की. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो वे खुद पोस्टर हटा देंगे. दबाव बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पोस्टर,  बैनर हटवाना शुरू कर दिया. 

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव से पहले सीमांचल में ओवैसी ने भरी हुंकार; BJP-RJD की बढ़ाई टेंशन!

 

UP NewsI Love Muhammad RowGhaziabad Newsmuslim news

