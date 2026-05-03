Ghaziabad: शोभा यात्रा में मामूली टक्कर से भड़की हिंसा, पत्थरबाजी में कई घायल

Ghaziabad Violence: उत्तर प्रदेश में अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि दक्षिणपंथी संगठनों के जरिए निकाली जाने वाली शोभा यात्राएं कई बार सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ देती हैं. गाजियाबाद से सामने आया ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक धार्मिक यात्रा के दौरान मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और पूरे इलाके में तनाव फैल गया.

दरअसल, गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कैला भट्टा इलाके में अचानक हालात बिगड़ गए. छोटा कैला मंदिर से पूजा-अर्चना कर लौट रहे श्रद्धालुओं के समूह पर कथित तौर पर पथराव का दावा किया गया. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद की शुरुआत सड़क पर चलने को लेकर हुई एक मामूली कहासुनी से हुई. गाजियाबाद के पीएसी चौक के पास एक श्रद्धालु साजन और स्थानीय निवासी मोहम्मद जैद के बीच हल्की टक्कर हो गई. यह छोटा सा विवाद जल्दी ही बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामूली बात से शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने स्थानीय निवासी मोहम्मद जैद को घेर लिया. जब इसकी जानकारी दूसरे लोगों को हुई तो भी इसमें शामिल हो गए. इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई.

इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी. घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद कई लोगों को छुट्टी दे दी है, जबकि कुछ लोगों का इलाज चल रहा है.

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया और हालात को संभालने के लिए अधिकारी तुरंत एक्टिव हो गए. इसी दौरान कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी वहां पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध जताने लगे, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका पैदा हो गई. हालांकि, पुलिस ने हालात को काबू में रखने में कामयाब रही.

मामले पर जानकारी देते हुए नगर क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने बताया कि पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल इलाके में शांति है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि पूरा विवाद एक मामूली टक्कर और कहासुनी से शुरू हुआ था, जो बाद में हिंसा में बदल गया.

प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.