/RSS दफ्तर के सामने मुस्लिम नौजवान की पिटाई, प्रतिबंधित मांस का इल्जाम लगाकर टूट पड़े गौरक्षक!

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Ghaziabad News Today: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कथित गौ-रक्षा के नाम पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने एक मुस्लिम नौजवान के साथ बदसलूकी और मारपीट की. गाजियाबाद की इस झकझोर देने वाली घटना ने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी. एक मुस्लिम नौजवान को कथित तौर पर प्रतिबंधित मांस ले जाने के इल्जाम में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बीच रास्ते रोक लिया और उसके साथ मारपीट की.
मामला बढ़ता देख किसी ने पुलिस को खबर दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ित नौजवान को भीड़ से छुड़ाया और उसे अपने साथ ले गई. अब इस पूरी घटना की वीडियो भी सामने आई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी.
प्रतिबंधित मांस के नाम पर मुस्लिम नौजवान की पिटाई
मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के डासना इलाके में रहने वाला सलीम नाम का शख्स एक बोरे में मांस के कुछ अवशेष लेकर जा रहा था. जब वह कविनगर थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दफ्तर के पास पहुंचा, तभी कुछ लोगों ने उसे रोक लिया. वहां उससे पूछताछ शुरू की गई और उस पर प्रतिबंधित मांस ले जाने का इल्जाम लगाया गया.
इसी दौरान वहां मौजूद कुछ कथित गौ-रक्षकों ने सलीम के साथ मारपीट शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि मुस्लिम शख्स की आरोपियों ने लाठी-डंडों से पिटाई भी की गई. इस दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई. सलीम की बेरहमी से पिटाई होता देख किसी ने पुलिस को सूचना दे दी.
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सूचना मिलते ही कविनगर थाना पुलिस और चौकी की पुलिस फौरन मौके पर पहुंची. पुलिस ने नौजवान को भीड़ से छुड़ाया और उसे अपने साथ ले गई. इसके बाद पुलिस ने उस बोरे को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें मांस के अवशेष रखे हुए थे.
कविनगर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि डायमंड फ्लाईओवर के पास एक शख्स को कुछ लोगों ने रोक रखा है. उन लोगों का आरोप था कि वह प्रतिबंधित जानवरों का मांस लेकर जा रहा है और इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट की गई.
पुलिस ने क्या कहा?
ACP सूर्यबली मौर्य ने बताया कि सूचना मिलते ही थाना और चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बोरे में रखे मांस को अपने कब्जे में लिया. इसके बाद संबंधित वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में मांस का नमूना जांच के लिए लिया गया. उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि वह किस जानवर का मांस है.
ACP सूर्यबली मौर्य ने यह भी कहा कि जिस शख्स पर प्रतिबंधित मांस ले जाने का इल्जाम लगाया गया है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कानून के मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.