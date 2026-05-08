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मुसलमानों से "JSR" नारा बोलवाने के लिए हंगामा, "शिवा नर्सरी" नाम से कारोबार पर ऐतराज

Dispute over Shop’s Name in UP: गाजियाबाद में एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों का तांडव देखने को मिला, जब नाम को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया. बताया जा रहा है कि कौशांबी क्षेत्र में एक मुस्लिम नौजवान "शिवा नर्सरी" नाम से कारोबार करता है, और विवाद के बाद उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इसकी वजह से इलाके में तनाव फैल गया. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 08, 2026, 12:59 PM IST

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गाजियाबाद में "शिवा नर्सरी" के नाम को लेकर विवाद
गाजियाबाद में "शिवा नर्सरी" के नाम को लेकर विवाद

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में लगाातर अल्पसंख्यकों को कारोबार को लेकर दक्षिणपंथी संगठन विवाद पैदा कर रहे हैं. हालिया कुछ सालों में हिंदू समुदाय के त्योहारों पर्वों जैसे कांवड़, दीपावली और रक्षाबंधन पर मुस्लिम व्यापारियों और दुकानदारों के बॉयकॉट करने की मांग की गई. साथ ही मुसलमानों को उनको ऐसे नामों से दुकान चलाने के लिए दबाव बनाया गया, जिससे उनकी पहचान जाहिर होती हो. मुस्लिम पहचान के साथ दुकान करने की मांग को लेकर एक बार फिर विवाद देखने को मिला. 

दरअसल, गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में स्थित यूपी गेट के पास एक नर्सरी को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक चर्चा का विषय बन गया. यहां "शिवा नर्सरी" नाम से संचालित एक प्रतिष्ठान को लेकर स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा हो गया, और हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया. जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा.

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि इस नर्सरी का संचालन अख्तर नाम का एक मुस्लिम नौजवान कर रहा था. बताया जा रहा है कि नर्सरी के नाम और संचालन करने वाला धर्म जानकर हिंदूवादी संगठन भड़क गए. इसके बाद नाम बदलने और अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं किए जाने को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई. 

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इसी बात को लेकर कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया. संगठनों का उग्र रवैया देख "शिवा नर्सरी" के संचालक अख्तर डर गए. विवाद और तनाव बढ़ता देखकर किसी ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. इसके बाद संबंधित युवक को थाना कौशांबी ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई. 

हैरान करने वाली बात यह कि पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद उसे समझाइश दी और दो दिन के भीतर नाम बदलकर जरुरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने फिलहाल अपना विरोध खत्म कर दिया, जिससे क्षेत्र में हालात सामान्य हो गए हैं. दूसरी तरफ कई स्थायनी लोगों का कहना है कि हिंदूवादी संगठन चाहते हैं कि मुसलमान "जय श्री राम" बोलें, अगर वो यह चाहते हैं तो उन्हें "शिवा नर्सरी" जैसे नामों से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्यों कि आस्था पर सबका अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो.

वहीं, इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिये पहले ही यह निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों, ठेलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर संचालकों का असली नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न पैदा हो. उनका कहना है कि इन निर्देशों के बावजूद कई जगहों पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे विवाद पैदा हो रहा है. 

फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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