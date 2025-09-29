Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2940740
Zee SalaamIndian Muslim

Ghaziabad: बजरंग दल की चेतावनी पर हटे 'I Love Muhammad' पोस्टर? पुलिस का बड़ा खुलासा

I Love Muhammad Poster in Ghaziabad: गाजियाबाद में लगे 'I Love Muhammad' पोस्टरों को पुलिस ने हटा दिया, जिस पर बजरंग दल ने आपत्ति जताई थी. संगठन का दावा है कि पोस्टर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश हैं, जबकि पुलिस ने दबाव में कार्रवाई करने से इनकार किया और इसे एहतियाती कदम बताया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:15 AM IST

Trending Photos

गाजियाबाद में पोस्टर विवाद
गाजियाबाद में पोस्टर विवाद

I Love Muhammad Row: उत्तर प्रदेश में 'I Love Muhammad' पोस्टर को लेकर मामला गरमाया हुआ है. आलम यह है कि पुलिस के साथ हिंदूवादी संगठन गली मुहल्लों में इस तरह के पोस्टर्स ढूंढते फिर रहे हैं. पुलिस तो महज यह पोस्टर्स उतरवा रही है, जबकि हिंदूवादी संगठन इसको सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार देते हुए पुलिस को चेतावनी देने से बाज नहीं आ रहे हैं. 

कुछ इसी तरह का मामला शनिवार (27 सितंबर) को गाजियाबाद में देखने को मिला. गाजियाबाद के कई इलाकों में लगे 'I Love Muhammad' के पोस्टर शनिवार को पुलिस ने हटा दिए. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई बजरंग दल के दबाव में की गई, मामला तूल पकड़ता देख गाजियाबाद पुलिस ने इसका खंडन किया और इस तरह के दावे को सिरे से खारिज कर दिया.

दरअसल, गाजियाबाद में इस तरह के पोस्टर्स को देखकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए थे. इसको लेकर उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई करने को लेकर चेतावनी जारी की थी. बजरंग दल के कुछ सदस्य, जिनका अगुवाई मधुर नेहरा कर रहा था, इन पोस्टरों का विरोध कर रहे थे. बजरंग दल के नेताओं ने किदवई नगर, आदर्श कॉलोनी और मलिकनगर में लगे पोस्टरों को लेकर आपत्ति जताई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोप है कि संगठन के लोगों ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो वे खुद पोस्टर हटा देंगे. बजरंग दल के एक नेता ने इसको लेकर वीडियो भी जारी किया था. जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह कदम किसी संगठन की शिकायत पर नहीं बल्कि हाल ही में बरेली में हुए तनाव को ध्यान में रखते हुए एहतियातन उठाया गया है. 

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मोदीनगर एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि "बजरंग दल की शिकायत पर पोस्टर नहीं हटाए गए हैं. बरेली में हालात को देखते हुए एहतियात के तौर पर कार्रवाई की गई है. इस मामले में किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है."

स्थानीय लोगों का कहना है कि 'I Love Muhammad' जैसे पोस्टर किसी समुदाय की धार्मिक आस्था और मोहब्बत का प्रतीक हैं, जिनसे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उनका कहना है कि अगर ऐसे पोस्टर लगाना गुनाह है, तो फिर दूसरे धर्मों से जुड़े पोस्टरों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए. क्योंकि हाल ही में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और दक्षिणपंथी संगठनों ने प्रदेश में कई स्थानों पर 'I Love Yog, I Love Mahadev' जैसे पोस्टर भी लगाए. हालांकि एसीपी सक्सेना ने इस बात की जानकारी होने से इनकार किया.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsGhaziabad NewsI Love Muhammad Rowmuslim news

Trending news

jamat e islami hind
इसके पीछे राजनीतिक मकसद; Tawqir Raza की गिरफ्तारी पर Jamat E Islami का बड़ा बयान
Asia Cup 2025
नकवी की जिद से Pak की हुई किरकिरी; टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से किया इंकार
Asia Cup 2025
बुमराह के अंदाज ने मचाई धूम; रऊफ की इरफान पठान ने चुटकी-'फ्लाइट लैंड कर दी'
Donald Trump
ट्रंप की पोस्ट से मची सनसनी; मिडिल ईस्ट में होने वाला है स्पेशल, लेकिन क्याा?
UP News
बरेली हिंसा केस में 12 आरोपी गिरफ्तार; पुलिस ने दर्ज की 10वीं FIR, जानें पूरी डीटेल
Uttar Pradesh news
यूपी में 'I Love Muhammad' पर बवाल, बैनर-पोस्टर खोजते दिखाई पड़े हिंदू संगठन!
Indian law
FIR-NCR नहीं हो रही? पुलिस केस दर्ज करने में नहीं करेगी टाल-मटोल, जानें पूरा अधिकार
UP News
हॉकी के खिलाड़ी शाहिद ने दुनिया में बढ़ाया भारत का मान, UP में टूट गया उनका भी मकान!
UP News
कानपुर में जुमे की नमाज के बाद ऑडियो क्लिप पर बवाल; जुबैर को पुलिस ने किया अरेस्ट
Assam news
HC के आदेश से हिमंता बिस्वा सरमा ने नहीं लिया सबक; 24 लोगों को बांग्लादेश धकेला
;