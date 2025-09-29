Ghaziabad: बजरंग दल की चेतावनी पर हटे 'I Love Muhammad' पोस्टर? पुलिस का बड़ा खुलासा

I Love Muhammad Row: उत्तर प्रदेश में 'I Love Muhammad' पोस्टर को लेकर मामला गरमाया हुआ है. आलम यह है कि पुलिस के साथ हिंदूवादी संगठन गली मुहल्लों में इस तरह के पोस्टर्स ढूंढते फिर रहे हैं. पुलिस तो महज यह पोस्टर्स उतरवा रही है, जबकि हिंदूवादी संगठन इसको सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार देते हुए पुलिस को चेतावनी देने से बाज नहीं आ रहे हैं.

कुछ इसी तरह का मामला शनिवार (27 सितंबर) को गाजियाबाद में देखने को मिला. गाजियाबाद के कई इलाकों में लगे 'I Love Muhammad' के पोस्टर शनिवार को पुलिस ने हटा दिए. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई बजरंग दल के दबाव में की गई, मामला तूल पकड़ता देख गाजियाबाद पुलिस ने इसका खंडन किया और इस तरह के दावे को सिरे से खारिज कर दिया.

दरअसल, गाजियाबाद में इस तरह के पोस्टर्स को देखकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए थे. इसको लेकर उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई करने को लेकर चेतावनी जारी की थी. बजरंग दल के कुछ सदस्य, जिनका अगुवाई मधुर नेहरा कर रहा था, इन पोस्टरों का विरोध कर रहे थे. बजरंग दल के नेताओं ने किदवई नगर, आदर्श कॉलोनी और मलिकनगर में लगे पोस्टरों को लेकर आपत्ति जताई थी.

आरोप है कि संगठन के लोगों ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो वे खुद पोस्टर हटा देंगे. बजरंग दल के एक नेता ने इसको लेकर वीडियो भी जारी किया था. जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह कदम किसी संगठन की शिकायत पर नहीं बल्कि हाल ही में बरेली में हुए तनाव को ध्यान में रखते हुए एहतियातन उठाया गया है.

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मोदीनगर एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि "बजरंग दल की शिकायत पर पोस्टर नहीं हटाए गए हैं. बरेली में हालात को देखते हुए एहतियात के तौर पर कार्रवाई की गई है. इस मामले में किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है."

स्थानीय लोगों का कहना है कि 'I Love Muhammad' जैसे पोस्टर किसी समुदाय की धार्मिक आस्था और मोहब्बत का प्रतीक हैं, जिनसे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उनका कहना है कि अगर ऐसे पोस्टर लगाना गुनाह है, तो फिर दूसरे धर्मों से जुड़े पोस्टरों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए. क्योंकि हाल ही में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और दक्षिणपंथी संगठनों ने प्रदेश में कई स्थानों पर 'I Love Yog, I Love Mahadev' जैसे पोस्टर भी लगाए. हालांकि एसीपी सक्सेना ने इस बात की जानकारी होने से इनकार किया.