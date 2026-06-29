/गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर बनी दो मंजिला मजार पर चला बुलडोजर, प्रशासन का बड़ा एक्शन

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Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोनी के ट्रोनिका सिटी में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी दो मंजिला 'मज़ार' को गिरा दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) योजना के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया था. ADM विपिन कुमार कश्यप ने बताया कि यह तोड़-फोड़ की कार्रवाई ट्रोनिका सिटी के पॉकेट C-8 में की जा रही थी, जहां लगभग 225 वर्ग मीटर जमीन पर एक अनधिकृत इमारत बनाई गई थी.
कश्यप ने कहा, "UPSIDA योजना के तहत पॉकेट C-8 में एक अवैध इमारत बनाई गई थी. अभी इसे गिराया जा रहा है. शुरुआत में 2001 में एक छोटी 'मज़ार' जैसी संरचना और एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया था. हालांकि, 2021 के आसपास कोविड के दौरान इसे चुपके से बढ़ाकर गुंबद के आकार की एक बड़ी, अवैध दो मंज़िला इमारत में बदल दिया गया." उन्होंने बताया कि एंटी-लैंड माफिया टास्क फोर्स और UPSIDA दोनों की ओर से नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्माण की वैधता साबित करने के लिए कोई जवाब नहीं मिला.
ADM ने क्या कहा?
ADM ने कहा, "इसके बाद, एंटी-लैंड माफिया टास्क फोर्स और UPSIDA दोनों ने नोटिस जारी किए. इमारत की वैधता को सही ठहराने के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया. नतीजतन, इसे अवैध घोषित कर दिया गया और अब इसे गिराने की कार्रवाई चल रही है." कश्यप के मुताबिक, UPSIDA ने कब्ज़े वाली इस संपत्ति की कीमत 65 लाख रुपये से 70 लाख रुपये के बीच आंकी है. उन्होंने आगे कहा, "UPSIDA ने इस संपत्ति की कीमत 65 लाख रुपये से 70 लाख रुपये के बीच आंकी है, जो लगभग 225 वर्ग मीटर के अवैध रूप से कब्ज़े वाले क्षेत्र में फैली हुई है."