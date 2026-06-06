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Ghaziabad Madrasa Seal: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या नामक युवक की हत्या के बाद से प्रशासन ने मदरसों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. गाजियाबाद के डासना में एक मदरसा "अरबिया इस्लाम" को हाल ही में ध्वस्त किया गया, वहीं, खोड़ में कम से कम दो मदरसों को सील किया गया. अब खबर है कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के कनावनी गांव में एक मदरसे को प्रशासन ने सील कर दिया है.
अल्पसंख्यक विभाग ने संबंधित मदरसे के खिलाफ नोटिस जारी कर एक हफ़्ते के अंदर उसके कागज़ात माँगे हैं. साथ ही वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया है. DCP धवल जायसवाल का कहना है, "कनावनी इलाके में आज अल्पसंख्यक विभाग ने मदरसा "जामिया खुलफा-ए-राशिदीन" को सील कर दिया. मदरसा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहा था और उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, जिसके कारण इसे सील किया गया है."
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसे को सील करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा कि बिना रजिस्टर्ड मदरसे को बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह मदरसा सरकार से किसी भी तरह का ग्रांट मांगने का अधिकार नहीं रखता. यानी बिना रजिसटर्ड कराए मदरसे को संचालित किया जा सकता है. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में मदरसों को इसलिए सील किया जा रहा है, क्योंकि उस दरसे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है.
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के मुताबिक जांच के दौरान मदरसा विभागीय अभिलेखों में पंजीकृत नहीं मिला. इसके अलावा मदरसा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या सोसायटी के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं कर सका. जांच में सामने आया कि मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग और विद्युत सुरक्षा विभाग का एनओसी भी नहीं था.
अधिकारियों ने इसे वहां रह रहे बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम माना. इन अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासन ने मदरसे के मुख्य भवन समेत अन्य कमरों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया. मदरसा प्रबंधन को एक सप्ताह के भीतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने और संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने अवसर दिया गया.
थाना इन्दिरापुरम के कनावनी क्षेत्र मे स्थित मदरसा जामिया खुल्फा ए राशिदीन को आज अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा सील किया गया है. इसका प्रमुख कारण यह है कि अल्पसंख्यक विभाग के जो मानक है उनको यह पूरा नही कर रहा था, अवैध रुप से चल रहा था और ना ही इसका पंजीकरण था.
अग्निशमन विभाग की एनओसी भी अप्राप्त है. इन सभी मानको के आधार पर यह अवैध रुप से पाया गया है. आज इसके सीलिंग की कार्यवाही की गई है. इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इसमे एफआईआर पंजीकृत करेगी तथा जांच कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी.