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गाजियाबाद में मदरसों के खिलाफ अभियान जारी, मदरसा जामिया खुल्फा-ए-राशीदीन पर लगे ताले

Ghaziabad Madarsa Seal: गाजियाबाद के कनावनी गांव में प्रशासन ने मदरसा जामिया खुल्फा-ए-राशीदीन को सील कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार मदरसा पंजीकृत नहीं था और सुरक्षा मानकों को भी पूरा नहीं कर रहा था. प्रशासन ने दस्तावेज़ मांगे हैं, जबकि बच्चों को अन्य स्कूलों में भेज दिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 06, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:21 PM IST
गाजियाबाद में मदरसों के खिलाफ अभियान जारी, मदरसा जामिया खुल्फा-ए-राशीदीन पर लगे ताले
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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