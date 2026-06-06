Ghaziabad Madrasa Seal: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या नामक युवक की हत्या के बाद से प्रशासन ने मदरसों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. गाजियाबाद के डासना में एक मदरसा "अरबिया इस्लाम" को हाल ही में ध्वस्त किया गया, वहीं, खोड़ में कम से कम दो मदरसों को सील किया गया. अब खबर है कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के कनावनी गांव में एक मदरसे को प्रशासन ने सील कर दिया है.