असद एनकाउंटर के बाद शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई, मदरसा अरबिया इस्लाम जमींदोज

Ghaziabad Bulldozer Action On Madarsa: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान नाम के एक युवक को बकरीद के दिन चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया. वहीं, इलाके में तनाव बरकरार है. पुलिस-प्रशासन ने मदरसों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. बीते मंगलवार (2 जून) को गाजियाबाद के खोड़ा में दो कथित अवैध मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया. प्रशासन ने बुधवार (3 जून) को ताजा कार्रवाई करते हुए सील किए गए एक मदरसा ध्वास्त कर दिया. प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के तहत मदरसा अरबिया इस्लाम को जमींदोज कर दिया है.

दरअसल, गाजियाबाद के डासना के कल्लूगढ़ी स्थित मदरसा अरबिया इस्लाम कथित तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी. अब प्रशासान ने कार्रवाई करते हुए मदरसा अरबिया इस्लाम को ध्वास्त कर दिया है. इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसमें RAF के जावन भी थे. बता दें कि इससे पहले मंगलवार (2 जून) को खोड़ा में पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ और डीएम रविंद्र मांदड़ की मौजूदगी में दो मदरसों को सील किया गया था. इसके साथ ही मदरसा संचालकों समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए और बिजली की आपूर्ति काट दी गई.

गौरतलब है कि खोड़ में बकरीद के दिन सूर्या की हत्या के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया या यूँ कहें कि इस हत्याकांड के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने खोड़ा पहुंकर माहौल खराब करने की कोशिश की. सूर्याहत्याकांड के बहाने हिंदूवादी संगठनों ने दंगा भरकाने की कोशिश की और मुसलमानों का नरसंहार करने की मांग की. बिट्टू बजरंगी नाम के एक कट्टवादी गौरक्षक ने खोड़ा पहुंचकर नफरती बयान दिया और मुस्लिम समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए साल 2002 में जिस प्रकार गुजरात में मुस्लिम विरोध दंगे हुए थे, उसे दोहराने की बात कही.