Ghaziabad: मरियम ने मेरे बेटे को मुस्लिम बनाया, मां का आरोप; पिता बोले मर्जी से हुआ कनवर्जन

Ghaziabad से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मां ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे का मरियम नाम की लड़की ने धर्म परिवर्तन कराया. हालांकि, लड़की के पिता का कहना है कि उज्जवल ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 17, 2025, 04:23 PM IST

Ghaziabad के लोनी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक लड़के ने अपनी मर्जी से एक मुस्लिम लड़की से शादी की और अब उसकी मां का कहना है कि मरियम नाम की लड़की उनके लड़के का जबरदस्ती धर्म परिवार्तन कराया है. हालांकि, लड़की के पिता का कहना है कि उन्होंने लड़के रुहान (उज्जवल) को कहा था कि अपने माता पिता को इसके बारे में जानकारी दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और कहा कि वह मान जाएंगे आप शादी करा दो.

लड़के की मां ने क्या कहा?

रुहान (उज्जवल) की मां का कहना है कि उनका बेटा 20 साल उनके साथ रहा है. लेकिन काफी दिनों से वह एक फ्लैट में रहता आ रहा था. वह उसे खोजते हुए गए तो पता लगा कि वह मरियम नाम की एक लड़की के साथ रह रहा है. लड़के की मां ने इल्जाम लगाया कि मरियम के पिता ने उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया है. लड़के की मां ने इल्जाम लगाया कि वह जब उनके घर पर पहुंची तो लड़की ने उनके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की.

लड़की के पिता ने क्या कहा?

लड़की के पिता मोहम्मद आबिद ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि 11 जुलाई को दोनों ने शादी की और उज्जवल ने अपनी मर्जी से धर्म बदला. अब उसका नाम रुहान है. उन्होंने बताया कि किसी मुफ्ती ने उनका निकाह पढ़ाया, जिसे रुहान जानता है. निकाह के दौरान गवाहों में लड़की के भाई थे.

3 साल पहले हुआ था मुसलमान

लड़की के पिता ने बताया कि रमेश पुत्र उज्जवल तीन साल पहले मुसलमान हो गया था. यहां तक कि उसने अपने सभी दस्तावेज़ भी बदलवा लिए थे. उन्होंने बताया कि मैंने उससे बोला कि शादी के बारे में अपने माता पिता को जानकारी देते और वह यहां क्यों नहीं आए. तो उसने बोला कि मैं उन्हें मना लूंगा. हमने इसका विरोध भी किया, लेकिन वह कहने लगा कि शादि मत रोको आप.

यानी सीधे तौर पर लड़की के पिता का कहना था कि लड़के पर कोई दबाव नहीं बनाया गया था और उसने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी. इस मामले में लड़के और लड़की का कोई बयान नहीं आया है. 

