UP News: गाजियाबाद में बकरीद पर बकरे नहीं, काटे गए Goat Cake! जानें पूरा मामला

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में कई मुस्लिम परिवारों ने पारंपरिक कुर्बानी की जगह बकरे के आकार वाले केक काटकर बकरीद मनाई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग बकरे की शक्ल वाले केक काटते और एक-दूसरे के साथ खुशी बांटते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह पहल बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की अपील के बाद सामने आई. उन्होंने लोगों से “ईको-फ्रेंडली ईद” मनाने की बात कही थी. इसके बाद लोनी के कई परिवारों ने पशु कुर्बानी के बजाय केक काटकर त्योहार मनाया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुस्लिम परिवारों को बकरे की डिजाइन वाले केक काटते देखा जा सकता है. कुछ वीडियो में परिवार के बुजुर्ग कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने विधायक की अपील को मानते हुए इस तरीके से बकरीद मनाई. कई लोग केक बांटते और साथ बैठकर जश्न मनाते भी नजर आए. स्थानीय लोगों का कहना है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है और ऐसे कदम समाज में भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने में मदद करते हैं.

UP के गाज़ियाबाद में मुसलमान बकरी की थीम वाला केक काटकर बकरी ईद मना रहे हैं। pic.twitter.com/khmdPMUjQO Add Zee News as a Preferred Source — तौसीफ आलम (@Tauseefalamzee) May 29, 2026

मुस्लिम परिवार ने क्या कहा?

लोनी के निवासी खालिद, चांद, अरबाज, कमरुद्दीन अंसारी, हाजी लियाकत और हाजी बाबू समेत कई लोगों ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव सबकी जिम्मेदारी है. उनका कहना है कि त्योहार का असली मकसद प्यार, इंसानियत और भाईचारा बढ़ाना होता है. वहीं, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस पहल को ऐतिहासिक और उदाहरण पेश करने वाला कदम बताया. उन्होंने कहा कि लोनी से निकला यह संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक जाएगा.

BJP ने क्या कहा?

उन्होंने यह भी कहा कि पशु कटान से प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल तरीके से त्योहार मनाना जरूरी है. गुर्जर ने अपने वीडियो संदेश में दावा किया कि लोनी में कई मुस्लिम परिवार पिछले कुछ सालों से इसी तरह ईद मनाते आ रहे हैं. उनके मुताबिक यह पहल समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश देती है.