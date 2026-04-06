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Zee SalaamIndian Muslimलव जिहाद के नाम पर बेचा जा रहा मुसलमानों का खौफ; पिंकी चौधरी ने अपनी जुर्मों का किया गुणगान!

'लव जिहाद' के नाम पर बेचा जा रहा मुसलमानों का खौफ; पिंकी चौधरी ने अपनी जुर्मों का किया गुणगान!

Hindu Organizations Target Muslims in Procession: गाजियाबाद में पवित्र हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा में हिंदू रक्षा दल की हरकतों ने अल्पसंख्यकों में दहशत पैदा कर दी. इस खास मौके पर दक्षिणपंथी संगठनों ने नफरती एक्ट किए और मुस्लिम पोशाक पहने एक कैरेक्टर को हत्या करते हुए दिखाया गया. इसी दौरान पिंकी चौधरी ने भी विवादित बयान देकर तनाव फैला दिया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.  

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:56 PM IST

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गाजियाबाद में यात्रा में हिंदू संगठनों ने किए विवादित एक्ट (PC-सोशल मीडिया)
गाजियाबाद में यात्रा में हिंदू संगठनों ने किए विवादित एक्ट (PC-सोशल मीडिया)

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में दक्षिणपंथी संगठन आए दिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ "गो-तस्करी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद" जैसे कई आरोप लगाकार निशाना बनाते रहे हैं. हालिया कुछ सालों में कई हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों से कथित सुरक्षा के नाम पर बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को हथियार बांटे. बीते दिनों हिंदू रक्षा दल नाम के एक चरमपंथी संगठन की दो महिलाओं ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर "यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है" लिखा दिया. वहीं, अब गाजियाबाद में इसी संगठन ने एक रैली निकालकर आपत्तिजनक नारे लगाए और एक समुदाय विशेष के खिलाफ हिंसक अवधारणा बनाने की कोशिश की. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई एक शोभायात्रा अब विवादों में घिर गई है. हिंदू रक्षा दल की ओर से आयोजित इस यात्रा में "लव जिहाद" थीम पर बनाई गई एक झांकी ने लोगों का ध्यान खींचा. इस झांकी में एक कैरेक्टर को मुस्लिम टोपी पहने, हाथ में चाकू और तलवार लिए दिखाया गया, जबकि एक महिला साड़ी में नजर आई, जिस पर तलवार हमला करते हुए दिखाया गया.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इस झांकी में मुसलमानों की तरह लिबास पहना कैरेक्टर बार-बार हवा में चाकू को उछालता है, और एक महिला पर काल्पनिक वार करता है. इसके बाद वह बड़ी तलवार से उसके टुकड़ करता है. इतना ही नहीं एक रस्सी पर महिला का कटा हुआ सिर, खून से लथपथ लटका हुआ कपड़ा, और पोस्टर पर "लव जिहाद" लिखा हुआ है. इस प्रस्तुति को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं और मामला तूल पकड़ गया है. 

यह भी पढ़ें: मुस्लिम महिला वकील का बड़ा ऐलान; इकलौते बेटे और पति के साथ ईरान के लिए लड़ने को तैयार

कई यूजर्स ने समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि तस्वीर काफी खौफनाक है, और एक समुदाय विशेष के प्रति पहले से हिंसक पूर्वाग्रह पैदा करने की साजिश है. जिससे लोगों के मन में मुसलमानों को लेकर एक नकारात्मक छवि पैदा हो जाए.  हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस झांकी से जुड़े पूरे मामले की जांच के लिए एसीपी अंकुर विहार को निर्देश दे दिए गए हैं. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष "पिंकी" की भी वीडियो सामने आई है.  इस वीडियो में अपने जुर्मों और पुलिस के जरिये दर्ज किए गए मुकदमों को बड़े फख्र के साथ बयां कर रहा है. पिंकी को वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है कि "यह मेरा सौभाग्य है कि मुझ पर 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से 7 से 8 मामलों में एफआर लग चुकी है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि मुकदमे तो योद्धाओं का गहना होते हैं." इस दौरान उसने अपने कार्यकर्ताओं का विरोध करने वाली की आंख निकाल लेने की भी धमकी दी. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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