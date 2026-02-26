"मंगलवार को दुकान खोला तो आग लगा दूंगा", मुस्लिम दुकानदार को खुलेआम धमकी!

Ghaziabad News: देश भर के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं. उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं. इस बीच, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर एक हिंदू नेता एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर जाकर उसे धमकाते हुए दिख रहा है. इस घटना के बाद लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

दरअसल, गाजियाबाद के थाना शहर के थाना शहर इलाके में एक मीट की दुकान पर सत्यम पंडित नाम का एक आदमी आता है और दुकानदार से बदतमीजी से बात करता है. गाली-गलौज करते हुए सत्यम कहता है, "आज मंगलवार है, तुमने अपनी दुकान कैसे खोली है? अगर तुमने मंगलवार को अपनी मीट की दुकान खोली तो मैं उसमें आग लगा दूंगा." वीडियो थाना शहर के थाना शहर के कैला भट्टा चौकी इलाके का है. यह दुकान हापुड़ मोड़ फ्लाईओवर के पास है.

In Ghaziabad, at Kaila Bhatta in Uttar Pradesh, a Hindutva goon named Satyam Pandit threatens an elderly Muslim man, ordering him to shut down his non vegetarian eatery every Tuesday, or he would set the shop on fire.

How is it that any random vigilante can openly intimidate…

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) February 26, 2026

उत्तराखंड में नमाजी के साथ मारपीट

इससे पहले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में शाहिद पर मंदिर मैनेजर अरविंद शर्मा ने हमला किया और उसे बुरी तरह पीटा, जब वह नमाज पढ़ रहा था. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. शाहिद एक मजदूर हैं और पास में ही काम कर रहा थे. जब नमाज़ का समय हुआ, तो वह नमाज़ पढ़ने के लिए पास की खाली जगह पर चले गए. हिंदुत्व नेताओं ने उस पर हमला कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने मंदिर मैनेजर अरविंद शर्मा और एक दूसरे व्यक्ति के खिलाफ़ इंडियन पीनल कोड की धारा 1125, 351(3), और 352 के तहत मामला दर्ज किया है.

मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही है नफऱत

गौरतलब है कि कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत तेज़ी से फैल रही है. हिंदू संगठनों के सदस्य मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं. वे हर जगह मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. कभी वे गोरक्षा के नाम पर लोगों पर हमला करते हैं, तो कभी भीड़ उन्हें सिर्फ इसलिए पीट रही है क्योंकि वे मुसलमान हैं. कई राज्यों में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है. गांवों और कस्बों में मुस्लिम व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं. हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मुस्लिम व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है.

