"मंगलवार को दुकान खोला तो आग लगा दूंगा", मुस्लिम दुकानदार को खुलेआम धमकी!

Ghaziabad Meat Shop Threat: गाजियाबाद के कैला भट्टा चौकी इलाके में मंगलवार को मीट की दुकान खोलने पर एक आदमी को कथित तौर पर धमकी देते हुए एक वीडियो सामने आया है. उसने कथित तौर पर गाली-गलौज की और दुकान में आग लगाने की धमकी दी.

Ghaziabad News: देश भर के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं. उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं. इस बीच, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर एक हिंदू नेता एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर जाकर उसे धमकाते हुए दिख रहा है. इस घटना के बाद लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

दरअसल, गाजियाबाद के थाना शहर के थाना शहर इलाके में एक मीट की दुकान पर सत्यम पंडित नाम का एक आदमी आता है और दुकानदार से बदतमीजी से बात करता है. गाली-गलौज करते हुए सत्यम कहता है, "आज मंगलवार है, तुमने अपनी दुकान कैसे खोली है? अगर तुमने मंगलवार को अपनी मीट की दुकान खोली तो मैं उसमें आग लगा दूंगा." वीडियो थाना शहर के थाना शहर के कैला भट्टा चौकी इलाके का है. यह दुकान हापुड़ मोड़ फ्लाईओवर के पास है.

उत्तराखंड में नमाजी के साथ मारपीट
इससे पहले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में शाहिद पर मंदिर मैनेजर अरविंद शर्मा ने हमला किया और उसे बुरी तरह पीटा, जब वह नमाज पढ़ रहा था. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. शाहिद एक मजदूर हैं और पास में ही काम कर रहा थे. जब नमाज़ का समय हुआ, तो वह नमाज़ पढ़ने के लिए पास की खाली जगह पर चले गए. हिंदुत्व नेताओं ने उस पर हमला कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने मंदिर मैनेजर अरविंद शर्मा और एक दूसरे व्यक्ति के खिलाफ़ इंडियन पीनल कोड की धारा 1125, 351(3), और 352 के तहत मामला दर्ज किया है.

मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही है नफऱत
गौरतलब है कि कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत तेज़ी से फैल रही है. हिंदू संगठनों के सदस्य मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं. वे हर जगह मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. कभी वे गोरक्षा के नाम पर लोगों पर हमला करते हैं, तो कभी भीड़ उन्हें सिर्फ इसलिए पीट रही है क्योंकि वे मुसलमान हैं. कई राज्यों में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है. गांवों और कस्बों में मुस्लिम व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं. हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मुस्लिम व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें:- UP: मस्जिद से तरावीह पढ़कर घर जा रहे थे मोहम्मद सलाम, रास्ते में हुआ जानलेवा हमला

 

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

