Ghaziabad: दोस्त का मोबाइल चोरी करना कैसे बन गया आदिल की हत्या की वजह?

Ghaziabad New: : गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दो दोस्तों ने मिलकर अपनी दोस्त आदिल की हत्या कर दी. आखिर क्या है पूरा मामला?

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 28, 2025, 03:11 PM IST

Ghaziabad: दोस्त का मोबाइल चोरी करना कैसे बन गया आदिल की हत्या की वजह?

Ghaziabad New: गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना इलाके में हुआ आदिल हत्याकांड किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है. कभी साथ बैठकर चाय पीने वाले और नशे में धुत होकर ठहाके लगाने वाले दोस्त, एक-दूसरे के खून के प्यासे कैसे और कब बन गए इससे सब हैरान हैं.

आखिर क्या है पूरा मामला?

इस दुश्मनी की वजह बनी एक साल पुरानी मोबाइल चोरी, जिसने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया और आखिरकार आदिल की हत्या कर दी गई. करीब एक साल पहले अब्दुल तबाब का वीवो मोबाइल चोरी हो गया था. बाद में पता चला कि चोरी उसके ही दोस्त आदिल ने की और फोन बेच दिया.

इस घटना से लगी चोट ने उसकी दोस्ती को भीतर ही भीतर खत्म कर दिया. बाहर से सब सामान्य नजर आता रहा, लेकिन तबाब के दिल में बदले की आग धधकती रही. 17 अगस्त 2025 की शाम समीर ने आदिल को बुलाया. थोड़ी देर उनमें बातें हुईं उसके बाद वह वहां से चला गया.

बनियान से घोटा गला

इसके बाद आदिल, अब्दुल तबाब और नौशाद के साथ रह गए. तीनों समाधी स्थल के पास पहुंचे और बातचीत करने लगे. इस दौरान पुरानी मोबाइल चोरी का जिक्र छिड़ गया और बहस बढ़ गई, गुस्से में अब्दुल तबाब ने अपनी हाफ बाजू बनियान उतारकर आदिल का गला दबाना शुरू किया.

जब आदिल तड़पने लगा तो नौशाद ने उसके हाथ-पैर पकड़ लिए. इसी बीच तबाब ने पास में पड़ी आधी टूटी ईंट उठाकर आदिल के सिर पर जोरदार वार किया. आदिल खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा. दोनों आरोपी उसे मरा समझकर मौके से भाग निकले.

अस्पताल में मौत

परिवार ने जब आदिल को तलाशा तो वह गंभीर हालत में मिला और अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान आदिल की मौत हो गई. पिता मोहम्मद असगर की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

आरोपियों को गिरफ्तारी

27 सितंबर को अंकुर विहार थाना पुलिस ने अब्दुल तबाब और नौशाद को गिरफ्तार कर लिया. उनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त बनियान और ईंट भी बरामद कर ली गई. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि मोबाइल चोरी को लेकर मन में बैठी रंजिश ही इस हत्या की वजह बनी.

