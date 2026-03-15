जासूसी के आरोप में महिला गिरफ्तार, फोन से मिले चौकाने वाले सबूत

Pakistani Spy Arrest: पाकिस्तान से आतंकी लिंक के मामले में संभल का दीपा सराय एक बार फिर चर्चा में है. दीपा सराय के ट्रक चालक फैजान की पत्नी इरम उर्फ शाने मेहराज को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. गाजियाबाद की पुलिस टीम ने दीपा सराय से इरम उर्फ शाने मेहराज को गिरफ्तार किया, आरोपी महिला के मोबाइल फोन में कथित तौर पर दिल्ली /NCR के डिफेंस स्पेस की लोकेशन, फोटो , वीडियो, विदेशी मोबाइल फोन नम्बर पर चैटिंग के सबूत मिले.

आरोपी महिला शाने मेहराज पर आरोप है कि यह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे गिरोह के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी. इरम उर्फ शाने मेहराज अपने परिवार के साथ पिछले 2 वर्ष से उत्तराखंड के मसूरी में रह रही थी. ईद का त्यौहार मनाने के लिए परिवार के साथ दीपा सराय आई थी. शाने मेहराज पर आरोप है कि उनके फोन से दिल्ली-एनसीआर में स्थित सुरक्षा बलों के ठिकानों की लोकेशन, वीडियो और फोटो विदेश भेजे गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तीन वर्ष पूर्व शाने मेहराज की शादी संभल के दीपा सराय निवासी ट्रक ड्राइवर फैजान से हुई थी. पिछले कुछ समय से ट्रक ड्राइवर फैजान अपनी पत्नी शाने मेहराज के साथ उत्तराखंड के मसूरी में रहता था. दो दिन पहले ही दोनों पति-पत्नी ईद मनाने के लिए अपने गांव दीपा सराय आए थे. इस बीच गाजियाबाद पुलिस ने शाने मेहराज को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया.