आरोपी असद की पुलिस एंकाउंटर मौत; सूर्या हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

Encounter In Ghaziabad Surya Murder Case: गाजियाबाद में ईद-उल-अज़हा के दिन सूर्या नाम के युवक की कथित तौर पर आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई. मामले में पाँच लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी असद की एक कथित मुठभेड़ में मौत हो गई। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Encounter In Ghaziabad Surya Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ईद-उल-अज़हा के दिन सूर्या नाम के एक युवक की आपसी रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड में पांच युवक शामिल थे, जो मुस्लिम समुदाय से थे. हिंदूवादी संगठन ने एक मर्डर के मामले को सांप्रदायिक रंग दिया और गाजियाबाद में हुई सूर्या की हत्या को लेकर विवादित दावे किए. खबर है कि पुलिस ने सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को एक एंकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया है.
सूर्या के परिवार और हिंदूवादी संगठन के लोग आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर और एंकाउंटर की कार्रवाई की मांग करते रहे. अब खबर है कि पुलिस ने सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को एक कथित एंकाउंटर में मार गिराया है. DCP धवल जायसवाल के मुताबिक सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद फरार था. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी असद पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था. आज पुलिस टीम को सूचना मिली कि असद अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए खोड़ा पुलिस स्टेशन के इलाके में आ रहा है. वह उनसे पैसे लेकर भागने की फिराक में था.
खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया. असद ने जिस पिस्तौल से गोली चलाई थी, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और एक बाइक भी बरामद की गई है. हालांकि इस एंकाउंटर को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि यह पुलिस द्वारा एंकाउंटर को लेकर बनाई गई स्क्रिप्ट है.
सूर्या हत्याकांड पर DCP धवल जायसवाल ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा दिए गए लिखित बयान के आधार पर, खोड़ा पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में शामिल पाँच लोगों को आरोपी बनाया गया. पुलिस ने तुरंत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.