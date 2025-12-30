Advertisement
गाजियाबाद में हथियार बांटने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 10 आरोपी गिरफ्तार

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद में हथियारों की सप्लाई के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. शालीमार गार्डन थाना इलाके में 16 नामजद और 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने घर-घर जाकर हथियार बांटे थे. अब पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 नामजद लोगों और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस ने शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में की है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो और पोस्ट के आधार पर की गई. इन वीडियो में कथित तौर पर हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को तलवारें और दूसरे हथियार बांटते हुए दिखाया गया था. शालीमार गार्डन पुलिस स्टेशन को सोशल मीडिया के जरिए इस गतिविधि की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत जांच शुरू की गई.

ACP ने क्या कहा?
ACP शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किए और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली इस गतिविधि पर तुरंत ध्यान दिया. जांच में पता चला कि हथियार खुलेआम दिखाए और बांटे जा रहे थे, जो कानून का सीधा उल्लंघन है. इसके आधार पर, कानून की संबंधित धाराओं के तहत 16 नामजद लोगों और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने इस मामले में तेज़ी से कार्रवाई की है और अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

'ऐसे लोगों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त'
एसीपी अतुल कुमार सिंह ने कहा कि बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने या समाज में डर का माहौल बनाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों पर भी नज़र रखी जा रही है. अगर जांच में पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसे वीडियो सर्कुलेट किए या लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाया, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

