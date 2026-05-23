गाजियाबाद यूनिवर्सिटी में बकरीद के दिन प्रैक्टिकल एग्जाम, छात्रों ने उठाई तारीख बदलने की मांग

UP News: यूपी के गाजियाबाद की सुंदर दीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने 1st ईयर डी-फार्मा छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा बकरीद के दिन तय कर दी है, जिसके बाद छात्रों में नाराज़गी देखने को मिल रही है. विश्वविद्यालय की तरफ से जारी डेटशीट के मुताबिक फार्माकोग्नोसी विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा 28 मई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. खास बात यह है कि इसी दिन बकरीद यानी ईद-उल-अजहा का त्योहार भी मनाया जाएगा. लंबे समय तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर कई मुस्लिम छात्रों ने आपत्ति जताई है और परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की है.

1st ईयर डी-फार्मा के छात्र मोहम्मद अरहान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की है कि परीक्षा को या तो आगे बढ़ाया जाए या रद्द किया जाए. वीडियो में उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली परीक्षा के कारण छात्र अपना त्योहार नहीं मना पाएंगे. अरहान ने सवाल उठाते हुए कहा, “कोई इंसान सुबह से शाम तक परीक्षा देगा या अपना त्योहार मनाएगा? अगर पूरे दिन कॉलेज में रहना पड़ेगा तो ईद कैसे मनाई जाएगी?”

छात्र का बड़ा आरोप

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को छात्रों की धार्मिक भावनाओं और त्योहारों का भी ध्यान रखना चाहिए. इस मुद्दे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है. कई यूजर्स ने दावा किया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में भी कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने बकरीद के दिन परीक्षाएं रखी हैं. कुछ लोगों ने इसे छात्रों की धार्मिक भावनाओं की अनदेखी बताया, जबकि कुछ का कहना है कि परीक्षा कैलेंडर पहले से तय होता है और हर त्योहार के हिसाब से बदलाव करना हमेशा संभव नहीं होता. लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. छात्रों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मांगों पर विचार करेगा और परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जा सकता है.

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