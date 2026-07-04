यति नरसिंहानंद के करीबी का मुसलमानों पर आपत्तिजनक बयान, दी 'नरसंहार' की धमकी!

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इस बीच एक बार फिर यति नरसिंहानंद और उनके करीबी सहयोगी के भाषणों ने एक बार फिर नया विवाद खड़ा कर दिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक हिंदू महापंचायत के दौरान यति नरसिंहानंद के सहयोगी अनिल यादव ने मुसलमानों के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने मुसलमानों के "नरसंहार" की बात कही. बाद में यति नरसिंहानंद ने एक वीडियो जारी कर उनके बयान का समर्थन भी किया.
बताया जा रहा है कि अनिल यादव, "छोटे नरसिंहानंद" के नाम से भी जाना जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, 21 जून को आयोजित हिंदू महापंचायत का आयोजन उस वीडियो के कुछ दिन बाद किया गया, जिसमें यति नरसिंहानंद ने दारुल उलूम देवबंद से जुड़े दो मुस्लिम आलिमेदीन और समाजवादी पार्टी के एक सांसद पर "गजवा-ए-हिंद" को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया था.
आल्ट न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि "गजवा-ए-हिंद" एक ऐसा लफ्ज है, जिसका इस्तेमाल कुछ हिंदूवादी संगठन यह दावा करने के लिए करते हैं कि भारत पर इस्लामी कब्जे की कोई साजिश चल रही है. इसी मुद्दे को लेकर महापंचायत बुलाई गई थी. इसी मौके पर महापंचायत को संबोधित करते हुए यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं से कहा कि वे मुसलमानों से बताए गए कथित खतरे के खिलाफ अपने बचाव के लिए खड़े हों. उन्होंने कहा कि यह इज्लास इस बात का फैसला करने के लिए बुलाया गया है कि हिंदू समाज और उसके परिवारों की हिफाजत किस तरह की जाए.
इसके बाद सभा में बोलते हुए अनिल यादव ने कहा कि वह यति नरसिंहानंद के विचारों से पूरी तरह इत्तिफाक रखते हैं और खुद को उनका साया करार दिया. उन्होंने इल्जाम लगाया कि हिंदू लगातार हमलों का निशाना बन रहे हैं. उनका यह भी कहना था कि हिंदू आबादी बढ़ाना समाज को मजबूत करने के लिए जरूरी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, अनिल यादव ने अपने भाषण के दौरान एक बार फिर "नरसंहार" की अपील की और कहा कि जो यह काम पहले करेगा, वही यह जंग जीतेगा. इसके बाद उन्होंने एक कविता भी पढ़ी, जिसमें कथित तौर पर गद्दारों की मौत की बात कही गई. बताया गया है कि महापंचायत के भाषणों की वीडियो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगे तो काफी आलोचना हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुतातबिक, बीते माह 25 जून को यति नरसिंहानंद ने एक और वीडियो जारी किया. इस वीडियो में उन्होंने अपने सहयोगी अनिल यादव के बयानों का समर्थन किया.