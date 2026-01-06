गाजियाबाद: हथियार बांटने के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, पिंकी चौधरी और उसका बेटा गिरफ्तार

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में आए दिन हिंदूवादी संगठन कानून व्यवस्था को चुनौती देते नजर आते हैं. बीते दिनों बांग्लादेश में अल्पसंख्यों की हत्या के बाद भारत के कई राज्यों में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं मुसलमानों पर जानलेवा हमला किया. इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई है. कुछ इसी तरह का नजारा गाजियाबाद में देखने को मिला, जब हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुसलमानों की हत्या के लिए उकसाते हुए हथियार बांटे.इस घटना की वीडियो वायरल होते ही उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट हो गई है.

दरअसल, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल नाम के एक हिंदूवादी संगठन ने 29 दिसंबर 2025 को शालीमार गार्डन इलाके में तलवारें, फरसे और दूसरे धारदार हथियार बांटे थे. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दावा किया गया कि करीब 250 घरों में हथियार पहुंचाए गए हैं. इस मामले में थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है.

इस मामले में अब तक पुलिस 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. मुसलमानों की हत्या के लिए उकसाने वाला और हथियार बंटवाने का मास्टरमाइंड पिंकी चौधरी और उसका बेटा घटना के बाद फरार हो गए थे. पुलिस दोनों के तलाश में जुटी थी और लगातार अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही थी. मंगलवार को पुलिस को पिंकी और उसके बेटे को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली. पुलिस अब मामले में आगे की जांच जुटी है.

पिंकी और उसके साथियों ने दिए भड़काऊ बयान

मिली जानकारी के मुताबिक, नए साल से पहले 29 दिसंबर 2025 को पिंकी चौधरी ने हिंदूवादी संगठन से जुड़े दूसरे आरोपियों के साथ हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया, इसके बाद पूरे इलाके में जानलेवा हथियारों को बांटते हुए मुसलमानों की हत्या के लिए उकसाया. एक वीडियो में कथित तौर पर आरोपी के जरिये यह कहते हुए सुना जा सकता है कि "जिहादियों से सुरक्षा के लिए इसे घर में रखें. अगर कोई बहन या बेटी पर बुरी नजर डाले तो इसका इस्तेमाल करें."

आरोपी पिंकी चौधरी ने वायरल वीडियो में कहा था, "बांग्लादेश में जो हो रहा है, वैसा भारत में न हो. जिहादियों से डरने की जरूरत नहीं है." उसने आगे कहा, "हिंदू परिवारों पर हमला करने वालों और बहन-बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों का मुकाबला करने के लिए हथियार जरूरी हैं. हम हिंदू समाज को मजबूत बना रहे हैं."

पुलिस ने 16 को नामजद और 25-30 अज्ञात को बनाया आरोपी

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया. 29 दिसंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई. जिसमें 16 लोगों को नामजद किया गया. इनमें पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष चौधरी भी शामिल हैं. जबकि 25 से 30 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया.

एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2) (दंगा), 191(3) (घातक हथियार से दंगा), 127(2) (गलत तरीके से रोकना) और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धाराएं लगाई गईं. 30 दिसंबर तक पुलिस ने 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें कपिल कुमार, श्याम यादव, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह जैसे नाम शामिल हैं. इस दौरान कई तलवारें भी बरामद की गईं.

