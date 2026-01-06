Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3065861
Zee SalaamIndian Muslimगाजियाबाद: हथियार बांटने के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, पिंकी चौधरी और उसका बेटा गिरफ्तार

गाजियाबाद: हथियार बांटने के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, पिंकी चौधरी और उसका बेटा गिरफ्तार

Hindu Right Wing Weapons Distribution Case: गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में हिंदू रक्षा दल के जरिये हथियार बांटने और भड़काऊ बयान देने का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. पुलिस ने इस घटना मास्टरमाइंड पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है, जो कई दिनों से फरार थे. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:09 PM IST

Trending Photos

पुलिस की गिरफ्त में पिंकी और उसका बेटा हर्ष
पुलिस की गिरफ्त में पिंकी और उसका बेटा हर्ष

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में आए दिन हिंदूवादी संगठन कानून व्यवस्था को चुनौती देते नजर आते हैं. बीते दिनों बांग्लादेश में अल्पसंख्यों की हत्या के बाद भारत के कई राज्यों में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं मुसलमानों पर जानलेवा हमला किया. इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई है. कुछ इसी तरह का नजारा गाजियाबाद में देखने को मिला, जब हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुसलमानों की हत्या के लिए उकसाते हुए हथियार बांटे.इस घटना की वीडियो वायरल होते ही उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट हो गई है. 

दरअसल, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल नाम के एक हिंदूवादी संगठन ने 29 दिसंबर 2025 को शालीमार गार्डन इलाके में तलवारें, फरसे और दूसरे धारदार हथियार बांटे थे. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दावा किया गया कि करीब 250 घरों में हथियार पहुंचाए गए हैं. इस मामले में थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है. 

इस मामले में अब तक पुलिस 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. मुसलमानों की हत्या के लिए उकसाने वाला और हथियार बंटवाने का मास्टरमाइंड पिंकी चौधरी और उसका बेटा घटना के बाद फरार हो गए थे. पुलिस दोनों के तलाश में जुटी थी और लगातार अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही थी. मंगलवार को पुलिस को पिंकी और उसके बेटे को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली. पुलिस अब मामले में आगे की जांच जुटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

पिंकी और उसके साथियों ने दिए भड़काऊ बयान
मिली जानकारी के मुताबिक, नए साल से पहले 29 दिसंबर 2025 को पिंकी चौधरी ने हिंदूवादी संगठन से जुड़े दूसरे आरोपियों के साथ हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया, इसके बाद पूरे इलाके में जानलेवा हथियारों को बांटते हुए मुसलमानों की हत्या के लिए उकसाया. एक वीडियो में कथित तौर पर आरोपी के जरिये यह कहते हुए सुना जा सकता है कि "जिहादियों से सुरक्षा के लिए इसे घर में रखें. अगर कोई बहन या बेटी पर बुरी नजर डाले तो इसका इस्तेमाल करें."

आरोपी पिंकी चौधरी ने वायरल वीडियो में कहा था, "बांग्लादेश में जो हो रहा है, वैसा भारत में न हो. जिहादियों से डरने की जरूरत नहीं है." उसने आगे कहा, "हिंदू परिवारों पर हमला करने वालों और बहन-बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों का मुकाबला करने के लिए हथियार जरूरी हैं. हम हिंदू समाज को मजबूत बना रहे हैं."

पुलिस ने 16 को नामजद और 25-30 अज्ञात को बनाया आरोपी
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया. 29 दिसंबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई. जिसमें 16 लोगों को नामजद किया गया. इनमें पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष चौधरी भी शामिल हैं. जबकि 25 से 30 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया. 

एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2) (दंगा), 191(3) (घातक हथियार से दंगा), 127(2) (गलत तरीके से रोकना) और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धाराएं लगाई गईं. 30 दिसंबर तक पुलिस ने 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें कपिल कुमार, श्याम यादव, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह जैसे नाम शामिल हैं. इस दौरान कई तलवारें भी बरामद की गईं.

यह भी पढ़ें: ओवैसी ने मोदी सरकार से मांगा 'लव जिहाद' पर डेटा, बौखला गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsGhaziabad Newsmuslim news

Trending news

Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP सरकार से मांगा लव जिहाद पर डेटा, बौखला गए मंत्री गिरिराज सिंह
UP News
क्या UP में दोहराया जा रहा बिहार फार्मूला; SIR लिस्ट से काटे गए मुस्लिम वोटर के नाम!
West Bengal news
भागलपुर में फारूक नाम के शख्स को भीड़ ने की जिंदा जलाने की कोशिश; इस तरह बची जान!
Pakistan Court Verdict
पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत, 12 आरोपी बरी
West Bengal news
क्रिकेटर शमी UP नहीं, पश्चिम बंगाल के हैं निवासी; SIR फॉर्म में खामी पर हुए तलब !
Bangladesh General Election 2026
Bangladesh Election:ओपिनियन पोल में BNP को मिल रही बहुमत,इस पार्टी की बढ़ी मुश्किलें
Akhlaq Murder Case
UP News: अखलाक लिंचिंग केस की सुनवाई आज क्यों टली? जानें पूरा मामला
Sambhal news
Sambhal News: तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और तीन भाइयों के घर पर चला बुलडोजर
Minor Spy Arrest in Punjab
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जाल में फंस रहे छोटे बच्चे,पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
Nepal news
नेपाल में भी उन्मादी भीड़ का हथियार बन रहा 'जय श्री राम'का नारा; निशाने पर मुसलमान