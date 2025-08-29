गाजियाबाद में इंस्टा रील्स की दीवानगी से घर बर्बाद ; पति पर चाकू से किया हमला, दहशत में परिवार
गाजियाबाद में इंस्टा रील्स की दीवानगी से घर बर्बाद ; पति पर चाकू से किया हमला, दहशत में परिवार

Ghaziabad Viral Video: सोशल मीडिया आज लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसकी हद से ज्यादा दीवानगी ने एक परिवार को उजाड़ दिया. पीड़ित शौहर ने अपनी बीवी पर जान से हमला करने और रील्स बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करने के आरोप लगाए है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:04 PM IST

रील्स की दीवानगी ने घर बिगाड़ा. आरोपी महिला
रील्स की दीवानगी ने घर बिगाड़ा. आरोपी महिला

Ghaziabad News Today: सोशल मीडिया की चमक-दमक और लाइक्स-फॉलोअर्स की दीवानगी किस हद तक परिवार का चैन-सुकून छीन सकती है, इसकी बानगी राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले से सामने आई है. यहां एक शौहर अपने दो छोटे बच्चों को लेकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा और रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई. 

पति की आपबीती सुनकर और उसके जरिये पेश की गई वीडियो को देखकर अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए. पीड़ित शौहर का कहना है कि बीवी इंस्टाग्राम रील्स बनाने के जुनून में इस कदर खो चुकी है कि अब घर की खुशियां बर्बाद हो गई हैं और परिवार की जान पर बन आई है. वह अपनी बीवी की हरकतों से तंग आ चुका है, इसलिए इंसाफ की उम्मीद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने आया है. 

पूरा मामला गाजियाबाद के लोनी के अशोक विहार कॉलोनी का है. पीड़ित शख्स का नाम अनीस है. अनीस की शादी साल 2009 में हुआ था और लंबे समय तक पारिवारिक जीवन सामान्य रहा. उनके दो बच्चे भी हैं, लेकिन, साल 2024 से बीवी का व्यवहार अचानक बदल गया. अनीस का आरोप है कि उनकी बीवी लगातार इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगी और फेमस होने के चक्कर में खतरनाक और जानलेवा हरकतें करने लगी है. 

अनीस ने बताया कि उनकी बीवी लगातार उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है. वह कभी बिजली का तार पकड़कर आत्महत्या का नाटक करती, कभी अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेती और आग लगाने की धमकी देती. यहां तक कि कई बार गैस सिलेंडर खोलकर खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी है.

अनीस ने आरोप लगाया कि आरोपी बीवी घर का कोई काम नहीं करती है, वही कमाता है और फिर घर आकर दूसरे काम करता है. पीड़ित शख्स के मुताबिक, अब उसकी बीवी दूसरे मर्दों के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है. विरोध करने पर दोस्तों से धमकियां दिलवाती है और एक बार डायल 112 पर कॉल कर झूठे आरोपों में पुलिस से उन्हें जेल तक भिजवा चुकी है.

सबसे भयावह घटना करीब एक माह पहले घटी. अनीस ने पुलिस को बताया कि बीवी ने चाकू से उन पर हमला कर दिया था. इस वारदात की वीडियो भी उन्होंने पुलिस आयुक्त को सौंपी है. 16 सेकंड के इस वीडियो में अनीस अपनी गोद में बच्चा लिए खड़े हैं और उनकी बीवी हाथ में चाकू लेकर उन पर हमला करती नजर आ रही है. 

वीडियो में दोनों मासूम बच्चे रोते-बिलखते दिखते हैं और आखिरकार बेटी हिम्मत दिखाकर मां के हाथ से चाकू छीन लेती है. अनीस का कहना है कि अब उन्हें अपनी और बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बीवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और परिवार को दोबारा चैन से आगे की जिंदगी गुजार सके.

पीड़ित शख्स के मुताबिक, मैंने जब अपनी बीवी की शिकायत उसके घर वालों से की, तो उल्टा मेरी सास-साला पीछे पड़ गए. अनीस ने दावा किया कि कमिश्नर के आदेश पर जब वह अपनी शिकायत लेकर लोनी थाने पहुंचे, तो वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई. पीड़ित ने दावा किया जब उसने पुलिस को सीनियर अधिक के जरिये दी गई स्लिप दिखाई तो उन्होंने अनीस को जेल में बंद कर दिया और देर शाम 2500 रुपये लेकर छोड़ा.

ये पढ़ें: मुस्लिम नौजवानों की आजीविका पर गिरी गाज; महाकाल मंदिर के पास चल रही नानवेज दुकान पर गरजा बुलडोजर

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

