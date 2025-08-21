मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की बढ़ीं मुश्किलें; 10 करोड़ की प्रॉपर्टी केस में नहीं मिली राहत
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की बढ़ीं मुश्किलें; 10 करोड़ की प्रॉपर्टी केस में नहीं मिली राहत

Umar Ansari Case: गाजीपुर में फर्जी दस्तावेज मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. उमर पर आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क 10 करोड़ की संपत्ति छुड़ाने के लिए कोर्ट में अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर वाले दस्तावेज पेश किए गए थे.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:42 PM IST

उमर अंसारी (फाइल फोटो)
उमर अंसारी (फाइल फोटो)

Ghazipur News Today: गाजीपुर के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है. फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर के मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह पूरा मामला मुख्तार अंसारी और उनकी बीवी अफशा अंसारी की कुर्क की गई 10 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा है, जिसे रिहा करवाने के लिए कोर्ट में फर्जी हस्ताक्षर के साथ दस्तावेज पेश किए गए थे.

गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी के नाम से करीब 10 करोड़ रुपये की संपत्ति है. यह संपत्ति जिला प्रशासन के जरिये गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दी गई थी. इस संपत्ति को छुड़ाने (रिजिल कराने) के लिए अदालत में कुछ दस्तावेज पेश किए गए, जिन पर अफशा अंसारी के हस्ताक्षर थे. लेकिन जांच के दौरान पता चला कि वो हस्ताक्षर फर्जी हैं.

अफशा अंसारी लंबे समय से हैं फरार

अफशा अंसारी पिछले कई सालों से फरार हैं और उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी है. ऐसे में जब दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर देखे गए, तो शक की सुई उसी वक्त उठी. इसके बाद दस्तावेजों को लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया. जांच में पुष्टि हुई कि दस्तावेजों पर किया गया हस्ताक्षर असली नहीं बल्कि नकली है. इसी आधार पर उमर अंसारी के खिलाफ मामला और मजबूत हो गया.

एडीजे फर्स्ट ने की जमानत याचिका खारिज

इस गंभीर फर्जीवाड़े के मामले में एडीजे फर्स्ट शक्ति सिंह की अदालत ने उमर अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने माना कि दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करना और उन पर फर्जी हस्ताक्षर करना गंभीर अपराध है. एडीजीसी (क्रिमिनल) नीरज श्रीवास्तव ने इस पूरे प्रकरण की पुष्टि करते हुए बताया कि अफशा
अंसारी का हस्ताक्षर फर्जी पाया गया है. उन्होंने कहा, "अफशा अंसारी लुक आउट में हैं, ऐसे में उनके हस्ताक्षर का दस्तावेजों पर पाया जाना शक के घेरे में था. फॉरेंसिक जांच में यह साबित हो गया कि दस्तावेज फर्जी हैं."

मुख्तार अंसारी के वकील भी फंसे

इस पूरे मामले में अब मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली की भी भूमिका संदिग्ध हो गई है. उन पर भी कूट रचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार कराने का आरोप है. अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. उनकी जमानत अर्जी शुक्रवार (22 अगस्त) को अदालत में दायर की जाएगी, जिसकी सुनवाई भी कल ही होगी.

यह भी पढ़ें: इंदौर में मुस्लिम शख्सियतों से गलियों की पहचान पर BJP आग बगूला; मेयर ने बोर्ड हटाने का सुनाया फरमान

 

UP NewsUmar Ansarimuslim newsghazipur news

