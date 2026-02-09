'पीएम मोदी संसद में सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित?' अफजाल अंसारी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा

Uttar Pradesh News: गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. हालिया दिनों अलग-अलग राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, वीर सावरकर और AIMIM नेताओं के बयानों सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है. यह बयान उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री कैलाश यादव की दसवीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सामने आया, जहां कई सियासी नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने अपनी बात रखी. पूर्व मंत्री कैलाश यादव की दसवीं पुण्यतिथि उनके पैतृक निवास पर मनाई गई.

इस मौके पर जंगीपुर के विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव के जरिये आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी भी शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई समसामयिक मुद्दों पर बयान दिए. लोकसभा की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर-मौजूदगी को लेकर अफजाल अंसारी ने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को उनकी जान के खतरे की वजह से संसद में आने से मना किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर खतरे के डर से प्रधानमंत्री संसद नहीं आते हैं, तो उनके हाथों में देश कितना सुरक्षित है.

सांसद अफजाल अंसारी ने इसे जिम्मेदारी से बचने जैसा बताया और कहा कि सेना के अफसर अगर पूछें कि दुश्मन टैंक लेकर आगे बढ़ गया है और जवाब मिले कि जो उचित समझो करो, तो यह आदेश नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भागना है और इसे उन्होंने 'बेशर्मी की बात' करार दिया.

RSS प्रमुख मोहन भागवत के विवाह और बच्चों से जुड़े बयान पर भी अफजाल अंसारी ने टिप्पणी की. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोहन भागवत एक ही समय में डॉक्टर, वैज्ञानिक और दार्शनिक हैं. अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि उनके संदेशों में विभाजनकारी नीति छिपी हुई है. अफजाल अंसारी ने भागवत के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर तीन लाख स्वयंसेवक तैयार हैं.

वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि यह भी साबित किया जाना चाहिए कि वे वीर सावरकर हैं. उन्होंने कहा कि आज के दौर में अगर शंकराचार्य भी खुद को शंकराचार्य कहें तो उनसे भी प्रमाण मांगा जाएगा. उन्होंने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी जिक्र किया जिन्होंने गोलियां खाईं और फांसी का फंदा चूम लिया लेकिन माफी नहीं मांगी, जबकि कुछ लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत से 11-11 बार लिखकर माफी मांगी और आज उनका महिमामंडन किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री रहे थे.

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के "यूपी में बुर्के वाली महिला मुख्यमंत्री बनेगी" वाले बयान पर भी अफजाल अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई है. सपा सांसद ने कहा कि बिहार चुनाव के समय कुछ लोगों ने कहा था कि "अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा", लेकिन बाद में उन्होंने बिहार में अब्दुल को मुख्यमंत्री बना दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि देश को कट्टर धार्मिक भावनाओं के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है ताकि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग खड़े कर दिए जाएं. उन्होंने इसे विभाजनकारी नीति बताया.

