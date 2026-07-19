/गाजीपुर पुलिस पर फायरिंग पड़ी भारी; एनकाउंटर में जावेद घायल, 17 जिंदा और 13 मृत गोवंश मिले

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Ghazipur News Today: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गौ-तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक गौ-तस्कर को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का दावा है कि मुल्जिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी.
पुलिस ने मुबय्यना मुल्जिम के कब्जे से एक ट्रक, 30 गोवंश, एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया है. बरामद गोवंश में 17 जिंदा जबकि 13 मृत मिले. पुलिस अब इस पूरे गिरोह और इससे जुड़े दूसरे लोगों की भी तफ्तीश कर रही है.
सीओ कासिमाबाद अनुभव राजर्षि ने पूरी घटना की तस्दीक करते हुए बताया कि मरदह थाना प्रभारी पवन कुमार उपाध्याय अपनी पुलिस टीम के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से खबर मिली कि एक ट्रक में बड़ी तादाद में गोवंश लादकर ले जाए जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन घेराबंदी कर ट्रक को रोकने की कोशिश की.
पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरता देख ट्रक ड्राइवर लालापुरवा नहर मार्ग पर ट्रक छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया. जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें कुल 30 गोवंश मिले. इनमें 17 गोवंश जिंदा थे, जबकि 13 की मौत हो चुकी थी. इसके बाद पुलिस ने फरार मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी.
सीओ ने बताया कि रायपुर-बाघपुर के पास पुलिस टीम ने मुल्जिम को घेर लिया. इस दौरान मुल्जिम ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मुल्जिम के बाएं पैर में गोली लग गई. इसके बाद उसे घायल हालत में गिरफ्तार कर इलाज के लिए मरदह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के पारा गांव के रहने वाले जावेद आलम के रूप में हुई है. उसके कब्जे से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस और गौ-तस्करी में इस्तेमाल किया गया, साथ ही ट्रक भी बरामद किया है.
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जावेद आलम पर पहले से गाजीपुर, गोरखपुर और जौनपुर में काउ स्लॉटर प्रिवेंशन एक्ट, गैंगस्टर्स एक्ट समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि मुल्जिम लंबे समय से गौ-तस्करी के मामलों में शामिल रहा है.
मरदह पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ काउ स्लॉटर प्रिवेंशन एक्ट, आर्म्स एक्ट, भारतीय न्याय संहिता की मुतल्लिका धाराओं और पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब इस पूरे गिरोह की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस तस्करी के धंधे में और कौन-कौन लोग शामिल है.
इस पूरे मामले की पुष्टि सीओ कासिमाबाद अनुभव राजर्षि ने की है. उनका कहना है कि मामले की गहराई से तफ्तीश की जा रही है और गौ-तस्करी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.