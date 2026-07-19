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गाजीपुर पुलिस पर फायरिंग पड़ी भारी; एनकाउंटर में जावेद घायल, 17 जिंदा और 13 मृत गोवंश मिले

UP Cow Smuggler Shot in Encounter: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुबय्यना गौ-तस्कर जावेद आलम को घायल हालत में गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने फायरिंग की, जिसके जवाब में उसके पैर में गोली लगी. पुलिस ने ट्रक से 30 गोवंश, देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 19, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:57 PM IST
गाजीपुर पुलिस पर फायरिंग पड़ी भारी; एनकाउंटर में जावेद घायल, 17 जिंदा और 13 मृत गोवंश मिले
Image Credit: कासिमाबाद सीओ अनुभव राजर्षिSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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