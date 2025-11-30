Advertisement
Ghazipur: कारोबारी पर हमले से नाराज ग्रामीणों का ऑन द स्पाट जस्टिस! बदमाशों को दी रूह कंपा देने वाली सजा

Ghazipur Viral Video: गाजीपुर के पारा गांव में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें टेंट व्यवसायी और उसके भाई पर जानलेवा हमला हुआ. ग्रामीणों ने तीन हमलावरों को पकड़कर खंभे से बांधकर पीटा, जिसकी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और सूचना मिलते मौके पर पहुंच पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:42 PM IST

गाजीपुर में ग्रामीणों ने की खंभे से बांधकर बदमाशों की पिटाई
Ghazipur Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां तीन लोगों को खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई गई. इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यह पूरा मामला एक मामूली से विवाद से शुरू हुआ और देखते ही देखते ही खूनी संघर्ष में बदल गया. घटूनी की सूचना मिलते पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. 

पूरा मामला गाजीपुर जिले के नोनहरा थाना क्षेत्र के पारा गांव का है. यहां एक मामूली विवाद ने बड़े बवाल का रूप ले लिया. बताया जा रहा है कि शनिवार (29 नवंबर) की शाम से शुरू हुआ झगड़ा इतवार (30 नवंबर)  को उस समय हिंसक हो गया, जब टेंट व्यवसायी फखरुद्दीन उर्फ पप्पू और उनके भाई नसरुद्दीन उर्फ मोनू पर रॉड, हॉकी और लाठियों से बदमाशों ने हमला कर दिया गया. 

आरोप है कि पड़ोसी मुस्तफा खान के बेटे जीशान ने बाहर से बदमाश बुलाकर उन्हें घर में छिपा रखा था. जैसे ही फखरुद्दीन बारात से टेंट हटाकर घर पहुंचे, बदमाश अचानक बाहर आए और उन पर हमला कर दिया. शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए तो हमलावर मुस्तफा के घर में छिप गए. घटना की सूचना पर नोनहरा पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मुस्तफा खान और उसके बेटे जीशान को हिरासत में ले लिया है. मौके से पुलिस ने तीन गाड़ियों को भी जब्त किया है. 

बताया जा रहा है कि पुलिस के वापस लौटने के कुछ ही घंटे बाद, घर में छिपा एक बदमाश बाइक लेकर भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया. ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. पूछताछ में उसने बताया कि घर के अंदर और भी दो बदमाश छिपे हैं. इसके बाद ग्रामीणों ने घर में घुसकर तीनों को पकड़ लिया और खंभे से बांधकर पीटना शुरू कर दिया. बदमाशों के खंभे से बांधकर पिटाई की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. हालात बिगड़ते देख भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है. सीओ कासिमाबाद, नोनहरा और बिरनो थाना प्रभारी, कासिमाबाद, मोहम्मदाबाद और सदर के इंस्पेक्टर के साथ एसडीएम सदर और तहसीलदार मौके पर पहुंच कर स्थिति को काबू में किया. हमले में गंभीर रुप से घायल फखरुद्दीन को गाजीपुर मेडिकल कॉलेज से वाराणसी रेफर कर दिया गया है. नसरुद्दीन की हालत भी नाजुक बताई जा रही है. 

फिलहाल पारा गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है. एएसपी अतुल सोनकर ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

Salaam Tv Digital Team

UP News, ghazipur news, muslim news

