Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3228278
Zee SalaamIndian MuslimUP News: अब्बास अंसारी के ‘फाटक’ पर देर रात पहुंची पुलिस, जानें क्यों थमाया नोटिस?

UP News: अब्बास अंसारी के ‘फाटक’ पर देर रात पहुंची पुलिस, जानें क्यों थमाया नोटिस?

Ghazipur News: गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित यूसुफपुर फाटक पर देर रात भारी पुलिस बल पहुंचा और अब्बास अंसारी को नोटिस थमाया. पुलिस का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तय समय से अधिक दिनों तक वहां रुकने की सूचना मिली थी.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 25, 2026, 11:56 AM IST

Trending Photos

UP News: अब्बास अंसारी के ‘फाटक’ पर देर रात पहुंची पुलिस, जानें क्यों थमाया नोटिस?

Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित यूसुफपुर फाटक पर रविवार देर रात उस समय हलचल मच गई जब भारी पुलिस बल अचानक सपा सांसद अफजाल अंसारी के पैतृक आवास पहुंच गया. पुलिस टीम का नेतृत्व मोहम्दाबाद के सीओ सुधाकर पांडे कर रहे थे. पुलिस ने वहां मौजूद मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस थमाया और तय समय से अधिक दिनों तक फाटक पर ठहरने को लेकर जवाब मांगा.

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को 13 मई से सिर्फ तीन दिनों तक अपने पैतृक आवास पर रहने की अनुमति मिली थी. पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि विधायक तय अवधि समाप्त होने के बाद भी वहीं ठहरे हुए हैं. इसी सूचना के सत्यापन के लिए देर रात पुलिस टीम भारी बल के साथ फाटक पहुंची.

पुलिस और विधायक के बीच बातचीत
पुलिस के पहुंचते ही इलाके में अफरा-तफरी और राजनीतिक हलचल बढ़ गई. इस दौरान सपा विधायक शोएब अंसारी भी मौके पर मौजूद नजर आए. पुलिस अधिकारियों और अब्बास अंसारी के बीच करीब 10 से 15 मिनट तक बातचीत हुई. पुलिस ने उनसे सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे और रहने की अवधि के बारे में जानकारी ली. सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान अब्बास अंसारी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी हुआ है, जिसकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए उन्हें एक दिन का समय दिया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर जानकारी लेनी थी तो मऊ एसपी से फोन पर भी पुष्टि की जा सकती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने मांगा जवाब
बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान अब्बास अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की जानकारी भी पुलिस अधिकारियों को दी. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अंसारी परिवार की ओर से मीडिया के सामने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. मामले को लेकर मोहम्दाबाद सीओ सुधाकर पांडे ने बताया कि पुलिस को पहले जो आदेश प्राप्त हुआ था, उसके अनुसार अब्बास अंसारी को सीमित अवधि यानी केवल तीन दिनों तक ही यूसुफपुर स्थित आवास पर रहने की अनुमति थी. स्थानीय स्तर पर सूचना मिली थी कि वह तय समय से अधिक दिनों तक वहीं मौजूद हैं, इसलिए सत्यापन और नोटिस की कार्रवाई की गई. सीओ ने कहा कि अगर अब्बास अंसारी को अतिरिक्त अवधि तक रहने की कोई नई अनुमति मिली है तो उसकी प्रमाणित प्रति पुलिस को उपलब्ध करानी होगी. अन्यथा उन्हें आवास खाली करना पड़ सकता है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

TAGS

ghazipur newsabbas ansari caseAfzal Ansari news

Trending news

muslim news
मदरसे आतंकवादी बनाने के अड्डे हैं, कार्रवाई करो और मेडल पाओ...नितेश राणे
ghazipur news
UP News: अब्बास अंसारी के ‘फाटक’ पर देर रात पहुंची पुलिस, जानें क्यों थमाया नोटिस?
muslim news
5 हमलों के बाद भी नहीं मिली सुरक्षा; HC वकील मोइनुद्दीन की हत्या पर मचा बवाल
iran news
ईरान में बड़ा राज! आखिर कहां गायब हो गए मोजतबा खामेनेई? रिपोर्ट में बड़ा दावा
Khan Younis Hospital Mass Graves
इंसानियत फिर हुई शर्मसार; गज़ा की सामूहिक कब्रों से मिले नवजाद बच्चों के अवशेष
UP News
आरिफ से बदला लेने के लिए हिंदू बीवी ने रचा ‘लव जिहाद’ का खेल? पुलिस ने खोली पोल
Bakrid 2026
Eid ul Adha 2026: बकरीद पर इन नस्लों के बकरों का जलवा, लोग जमकर कर रहे खरीदारी
Will Iran Join Abraham Accord
ईरान इस समझौते के तहत इजरायल से कर सकता है दोस्ती? ट्रंप के दावे ने मचाई हलचल
Eid ul Adha Prayer
बकरीद की नमाज़ में आप भी चोर नज़र से आगे वाले को फॉलो करते हैं? जानिए सही तरीका
UP News
UP News: बकरीद से पहले लखनऊ की बकरा मंडियों में उमड़ी भारी भीड़, आसमान छू रहे दाम