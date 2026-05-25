UP News: अब्बास अंसारी के ‘फाटक’ पर देर रात पहुंची पुलिस, जानें क्यों थमाया नोटिस?

Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित यूसुफपुर फाटक पर रविवार देर रात उस समय हलचल मच गई जब भारी पुलिस बल अचानक सपा सांसद अफजाल अंसारी के पैतृक आवास पहुंच गया. पुलिस टीम का नेतृत्व मोहम्दाबाद के सीओ सुधाकर पांडे कर रहे थे. पुलिस ने वहां मौजूद मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस थमाया और तय समय से अधिक दिनों तक फाटक पर ठहरने को लेकर जवाब मांगा.

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को 13 मई से सिर्फ तीन दिनों तक अपने पैतृक आवास पर रहने की अनुमति मिली थी. पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि विधायक तय अवधि समाप्त होने के बाद भी वहीं ठहरे हुए हैं. इसी सूचना के सत्यापन के लिए देर रात पुलिस टीम भारी बल के साथ फाटक पहुंची.

पुलिस और विधायक के बीच बातचीत

पुलिस के पहुंचते ही इलाके में अफरा-तफरी और राजनीतिक हलचल बढ़ गई. इस दौरान सपा विधायक शोएब अंसारी भी मौके पर मौजूद नजर आए. पुलिस अधिकारियों और अब्बास अंसारी के बीच करीब 10 से 15 मिनट तक बातचीत हुई. पुलिस ने उनसे सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे और रहने की अवधि के बारे में जानकारी ली. सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान अब्बास अंसारी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी हुआ है, जिसकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए उन्हें एक दिन का समय दिया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर जानकारी लेनी थी तो मऊ एसपी से फोन पर भी पुष्टि की जा सकती थी.

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पुलिस ने मांगा जवाब

बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान अब्बास अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की जानकारी भी पुलिस अधिकारियों को दी. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अंसारी परिवार की ओर से मीडिया के सामने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. मामले को लेकर मोहम्दाबाद सीओ सुधाकर पांडे ने बताया कि पुलिस को पहले जो आदेश प्राप्त हुआ था, उसके अनुसार अब्बास अंसारी को सीमित अवधि यानी केवल तीन दिनों तक ही यूसुफपुर स्थित आवास पर रहने की अनुमति थी. स्थानीय स्तर पर सूचना मिली थी कि वह तय समय से अधिक दिनों तक वहीं मौजूद हैं, इसलिए सत्यापन और नोटिस की कार्रवाई की गई. सीओ ने कहा कि अगर अब्बास अंसारी को अतिरिक्त अवधि तक रहने की कोई नई अनुमति मिली है तो उसकी प्रमाणित प्रति पुलिस को उपलब्ध करानी होगी. अन्यथा उन्हें आवास खाली करना पड़ सकता है.