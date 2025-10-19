Advertisement
Giriraj Singh ने मुसलमानों को बोला नमक हराम? बोले, नहीं चाहिए वोट: VIDEO

Giriraj Singh on Muslims: बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर जहर उगलने का काम किया है. उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम कहने का काम किया है और कहा है कि हमें ऐसे नमक हरामों को वोट नहीं चाहिए.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 19, 2025, 10:23 AM IST

Giriraj Singh on Muslims: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक विवादित बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है. अरवल जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मुसलमानों को 'नमक हराम' तक बोल दिया. उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान आयुष्मान योजन को वरदान नहीं मानते.

गिरिराद सिंह बोले, मोदी सरकार करती है सबके लिए काम?

गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है, लेकिन मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते. उन्होंने एक मौलवी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा,"मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें आयुष्मान कार्ड मिला? उन्होंने कहा हां. मैंने पूछा क्या इसमें कोई हिंदू-मुस्लिम भेदभाव था? उन्होंने कहा नहीं. मैंने कहा बहुत अच्छा. फिर मैंने पूछा कि क्या आपने मुझे वोट दिया? उन्होंने कहा हां. मैंने कहा, खुदा की कसम कहिए. तो उन्होंने कहा नहीं."

हमें इन नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए

गिरिराज सिंह ने आगे कहा,"हमने पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी ने आपको गाली दी? उन्होंने कहा नहीं. मैंने पूछा कि मैंने आपको अपमानित किया? उन्होंने कहा नहीं. तो फिर मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को नहीं मानता, उसे नमक हराम कहा जाता है." मैंने मौलवी साहब से कहा कि हमें इन नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए."

अपने भाषण में गिरिराज सिंह ने कहा कि इस बार अरवल में 'मुरी कटवा की पार्टी' को हराना जरूरी है. उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन अब पूरी तरह बिखर चुका है. इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सहयोगी पार्टियां लगभग चार दर्जन सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं.

गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए में केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार के रूप में स्पष्ट नेतृत्व है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज बिहार की प्रति व्यक्ति आय 80,000 रुपये हो गई है. केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

