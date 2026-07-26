/पणजी में NEET प्रोटेस्ट के बीच उमर-शरजील की रिहाई वाला प्लेकार्ड दिखाने पर दो नौजवान गिरफ्तार

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Goa NEET Protest: नीट पेपर लीक को लेकर मुजाहिरा कर रहे तलबा और नौजवानों में शनिवार (25 जुलाई) उस समय खुशी की लहर दौड़ गई, जब धर्मेंद्र प्रधान ने मरकजी वजीर-ए-तालीम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया. हालांकि, गोवा की राजधानी पणजी में यह जश्न उस वक्त तनाजे में बदल गया, जब दो नौजवानों ने जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम के हक में तख्ती दिखा दी. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया.
इस कार्रवाई ने सियासी हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक पर बहस छेड़ दी है. कई लोग इसे कानून का मामला बता रहे हैं, जबकि दूसरे तबके का कहना है कि किसी के हक में राय रखना क्या जुर्म माना जा सकता है? यह पूरा वाकया शनिवार (25 जुलाई) को पणजी के आजाद मैदान में पेश आया. वहां बड़ी तादाद में लोग इत्तिहाद के साथ जमा हुए थे.
यह जमावड़ा मरकजी वजीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न मनाने के लिए लगा था. मुल्क के तालीमी निजाम की नाकामियों, खास तौर पर नीट के क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले में मरकजी हुकूमत से जवाबदेही की मांग को लेकर लंबे समय से एहतिजाज चल रहे थे. इन्हीं हालात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोगों ने जश्न मनाया.
इसी दौरान दानिश नाम के एक नौजवान ने एक तख्ती लहराई, जिसमें उमर खालिद और शरजील इमाम की रिहाई की हिमायत की गई थी. मौके पर मौजूद सहाफियों ने जब उससे सवाल किया तो उसने साफ कहा कि वह दोनों की जेल से रिहाई का हामी है. पुलिस के मुताबिक, वहां मौजूद एक आला अफसर ने दानिश से उसकी पहचान बताने को कहा, लेकिन इल्जाम है कि उसने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया. इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया.
दानिश की हिरासत की खबर फैलते ही एहतिजाज कर रहे लोग पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़े. उनका मकसद दानिश की रिहाई की मांग करना था. इसी दौरान पुलिस ने एक और शख्स सुदीन दलवी को भी हिरासत में ले लिया. पुलिस का इल्जाम है कि उसने भी उमर खालिद और शरजील इमाम की हिमायत की और मौके पर मौजूद सहाफियों के साथ बदसलूकी की.
मकतूब मीडिया ने एक पुलिस अफसर के हवाले से बताया कि दोनों के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज की जाएगी. हालांकि, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, इसकी तफसील नहीं दी गई. दूसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने पणजी पुलिस थाने के बाहर एहतिजाज किया.
तंजीम के गोवा अध्यक्ष तुषार केलकर ने पुलिस से दोनों नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उनका कहना था कि दोनों ने एक ऐसे शख्स की हिमायत की है, जिसे उन्होंने "राष्ट्र विरोधी" बताया. तुषार केलकर ने इस मामले में पुलिस से सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जिनमें आसानी से जमानत न मिल सके.