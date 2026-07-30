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NEET प्रदर्शन के दौरान उमर खालिद के समर्थन वाले पोस्टर! गोवा पुलिस ने आयोजकों से की पूछताछ

NEET Protest: गोवा पुलिस ने NEET विरोध प्रदर्शनों के आयोजकों से उनकी फंडिंग और प्रदर्शनों के मकसद के बारे में पूछताछ की है. पुलिस ने उन पोस्टरों पर भी सवाल उठाए हैं जिन पर कथित तौर पर उमर खालिद के समर्थन में नारे लिखे थे. इस मामले की जांच चल रही है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 30, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:57 PM IST
NEET प्रदर्शन के दौरान उमर खालिद के समर्थन वाले पोस्टर! गोवा पुलिस ने आयोजकों से की पूछताछ

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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