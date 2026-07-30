/NEET प्रदर्शन के दौरान उमर खालिद के समर्थन वाले पोस्टर! गोवा पुलिस ने आयोजकों से की पूछताछ

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NEET Protest: NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान देश भर से हिंसा की खबरें सामने आईं. इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुईं. इसी कड़ी में गोवा में भी छात्र सड़क पर निकले थे. इस बीच अधिकारियों ने 30 जुलाई को बताया कि गोवा पुलिस ने राज्य में हुए कुछ छात्र विरोध प्रदर्शनों के पीछे की फंडिंग और "मकसद" के बारे में आयोजकों से सवाल किए हैं. इन प्रदर्शनों में कथित तौर पर उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाए गए थे.
गोवा पुलिस ने पिछले हफ़्ते दो युवकों को हिरासत में लिया था. आरोप है कि उन्होंने प्रधान के इस्तीफ़े के जश्न के दौरान जेल में बंद छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद का समर्थन किया था. खालिद को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ़्तार किया गया है. तटीय राज्य की पुलिस ने पिछले हफ़्ते मापुसा और पणजी में प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर हुए दो विरोध प्रदर्शनों के आयोजकों से भी पूछताछ की थी. अधिकारियों ने बताया कि दोनों कार्यक्रम NGO 'उज़वाद' ने आयोजित किए थे. 'सिटिज़न्स ऑफ़ मापुसा' नाम के एक स्थानीय समूह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और खालिद के समर्थन वाले प्लेकार्ड पर आपत्ति जताई थी.
NGO की सेक्रेटरी से पूछताछ
पणजी पुलिस ने बुधवार को NGO की सेक्रेटरी अमरीन शेख को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसने ये कार्यक्रम आयोजित किए थे. शेख ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जांच अधिकारी ने उनसे लगभग 240 सवाल पूछे. ये सवाल मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शन के लिए फंडिंग और उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाने के कथित मकसद के बारे में थे. एक सूत्र के अनुसार, "जांच अधिकारी ने शेख से ऐसे सवाल पूछे, 'विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्या आप विरोध प्रदर्शन से जुड़े किसी WhatsApp, Telegram या Signal ग्रुप की सदस्य हैं? आप कार्यक्रम स्थल तक कैसे पहुंचीं? आप इस विरोध प्रदर्शन के ज़रिए क्या हासिल करना चाहती थीं? क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन या छात्र संगठन से जुड़ी हैं?'"
नॉर्थ गोवा के SP ने क्या कहा?
नॉर्थ गोवा के SP हरिश्चंद्र मडकईकर ने गुरुवार को PTI को बताया कि एक समूह की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी. उन्होंने कहा, "जो सवाल पूछे गए, वे मूल रूप से जांच का हिस्सा थे." उन्होंने यह भी बताया कि पूछताछ के बाद आयोजकों को जाने दिया गया.