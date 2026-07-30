/NEET प्रदर्शन के दौरान उमर खालिद के समर्थन वाले पोस्टर! गोवा पुलिस ने आयोजकों से की पूछताछ

NGO की सेक्रेटरी से पूछताछ

पणजी पुलिस ने बुधवार को NGO की सेक्रेटरी अमरीन शेख को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसने ये कार्यक्रम आयोजित किए थे. शेख ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जांच अधिकारी ने उनसे लगभग 240 सवाल पूछे. ये सवाल मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शन के लिए फंडिंग और उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाने के कथित मकसद के बारे में थे. एक सूत्र के अनुसार, "जांच अधिकारी ने शेख से ऐसे सवाल पूछे, 'विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्या आप विरोध प्रदर्शन से जुड़े किसी WhatsApp, Telegram या Signal ग्रुप की सदस्य हैं? आप कार्यक्रम स्थल तक कैसे पहुंचीं? आप इस विरोध प्रदर्शन के ज़रिए क्या हासिल करना चाहती थीं? क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन या छात्र संगठन से जुड़ी हैं?'"