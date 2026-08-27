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UCC की एक और BJP राज में दस्तक, गोवा असेम्बली में बिल को पेश करने की मिली मंजूरी

Goa UCC Bill Controversy: गोवा में बीजेपी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुबय्यना गैर-कानूनी मजहब तब्दीली रोकने वाले बिल को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी है. मुजव्वजा कानून में जबरदस्ती, धोखे, लालच या शादी के जरिए मजहब तब्दीली पर सख्त सजा, जुर्माने और मुआवजे का बंदोबस्त है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Aug 27, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:25 PM IST
UCC की एक और BJP राज में दस्तक, गोवा असेम्बली में बिल को पेश करने की मिली मंजूरी
Image Credit: गोवा के वजीर-ए-आला प्रमोद सावंत (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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