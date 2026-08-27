/UCC की एक और BJP राज में दस्तक, गोवा असेम्बली में बिल को पेश करने की मिली मंजूरी

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Goa Uniform Civil Code: उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य है, जिसने मुतनाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) कानून लागू किया है. इसके बाद गुजरात, असम, मध्य प्रदेश के बाद अब बीजेपी की अगुवाई वाली हुकूमत गोवा में यूसीसी कानून बनाने के कवायद शुरू हो चुकी है. इस कानून को लेकर अक्लियती समाज के लोगों में उहापोह की हालत है.
गोवा में तब्दीली मजहब को लेकर सरकार ने सख्त कानून लाने की तैयारी कर ली है. राज्य मंत्रिमंडल ने गोवा प्रोहीबिशन ऑफ अनलॉफुल कनवर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है. यह बिल 31 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के तीन दिन के मानसून सेशन में पेश किया जाएगा. जव्वजा कानून में ताकत, जबरदस्ती, नाजायज असर-ओ-रुसूख, लालच, धोखा-दही या शादी के जरिए मुबय्यना तौर पर करवाए जाने वाले गैर-कानूनी तब्दीली-मजहब के खिलाफ सख्त सजा का बंदोबस्त किया गया है.
कसूरवार पाए जाने पर हो सकती है उम्रकैद की सजा
मुजव्वजा बिल के मुताबिक, अगर कोई शख्स गैर-कानूनी तब्दीली-ए-मजहब का मुजरिम पाया जाता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इसके साथ कम-अज-कम 50 हजार रुपये जुर्माने का भी बंदोबस्त रखा गया है. इतना ही नहीं, जिस शख्स का मुबय्यना तौर पर गैर-कानूनी तौर पर मजहब तब्दील करवाया गया हो, उसे 5 लाख रुपये तक मुआवजा देने की तजवीज भी पेश की गई है.
मजहब तब्दीली के मकसद से हुई शादी पर भी सख्ती
मुजव्वजा कानून में शादी से जुड़ा एक अहम पेशकश भी शामिल है. इसके तहत अगर यह साबित होता है कि किसी शख्स ने शादी सिर्फ गैरकानूनी तरीके से मजहब तब्दीली कराने के मकसद से की थी, तो ऐसी शादी को अमान्य घोषित करने का प्रस्ताव है.
यानी हुकूमत की तजवीज में सिर्फ मजहब तब्दील करवाने के तरीके ही नहीं, बल्कि उस मकसद से की गई शादी को भी कानून के दायरे में लाने की बात कही गई है. अलबत्ता, यह तमाम दफआत फिलहाल मुजव्वजा हैं और बिल के असेम्बली में पेश होने और मंजूर होने के बाद ही कानून की शक्ल अख्तियार कर सकेंगे.
मजहबी शख्सियात पर भी सख्त कार्रवाई
बिल में मजहबी शख्सियात को भी इसके दायरे में लाया गया है. अगर कोई पुजारी, मजहबी रुसूमात करवाने वाला शख्स, मौलवी या कोई दूसरी मजहबी शख्शियत गैर-कानूनी तौर पर मजहब तब्दील करवाने में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का बंदोबस्त तजवीज किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे मामलों में कम-अज-कम 3 साल से लेकर 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है. इसके अलावा चंद दूसरी दफआत के तहत इससे भी ज्यादा सख्त सजा दिए जाने की गुंजाइश रखी गई है.
मुजव्वजा कानून में नाबालिग, खातून, माजूर या जहनी बीमारी में मुब्तला शख्स और दर्ज-फेहरिस्त जातों व कबायल (SC/ST) से ताल्लुक रखने वाले अफराद के मुबय्यना गैर-कानूनी तौर पर मजहब की तब्दीली के मामलों में ज्यादा सख्त सजा का बंदोबस्त किया गया है. ऐसे मामलों में 5 साल से 14 साल तक सख्त कैद) हो सकती है. इसके साथ कम-अज-कम एक लाख रुपये जुर्माना आयद करने की तजवीज है. इस तरह बिल में मुख्तलिफ हालात के तनाजुर में सजा का अलग-अलग निजाम रखने की बात कही गई है.
गोवा असेम्बली में होगा अगला इम्तिहान
काबीना से मंजूरी मिलने के बावजूद यह बिल अभी कानून नहीं बना है. इसे सबसे पहले कानून-साज असेम्बली में पेश किया जाएगा. वहां इस पर बहस होगी और असेम्बली की मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून की शक्ल अख्तियार कर सकेगा. गोवा हुकूमत का कहना है कि मुजव्वजा कानून का मकसद जबरदस्ती, धोखा-दही या लालच के जरिए होने वाले गैर-कानूनी तब्दीली-ए-मजहब को रोकना है. हुकूमत इसी मकसद के तहत इन मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई का बंदोबस्त लेकर आ रही है.