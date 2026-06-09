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Assam News: असम के गोलपाड़ा जिले के एक सरकारी हायर सेकेंड्री स्कूल में टिफिन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है. इस मामले में पांच मुस्लिम छात्रों पर निष्कासन की तलवार लटक रही है. आरोप है कि एक छात्र अपने टिफिन में बीफ (गोमांस) लेकर स्कूल आया था. घटना के बाद न सिर्फ एक नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया गया, बल्कि उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
पूरा मामला 5 जून का बताया जा रहा है. स्कूल प्रशासन के मुताबिक, पांच मुस्लिम छात्रों ने कथित तौर पर टिफिन में लाया गया गोमांस अपने दो हिंदू सहपाठियों के साथ शेयर करने की कोशिश की थी. बताया जाता है कि दोनों छात्रों ने इसकी जानकारी टीचर्स को दी. शुरुआत में टीचर्स ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे स्कूल स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश की.
हालांकि, जब छात्रों ने इस घटना की जानकारी अपने परिवारों को दी, तो मामला बढ़ गया. इसके बाद हिंदूवादी संगठनों और समुदाय के लोग भड़क गए. घटना के बाद नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया गया और बाद में किशोर न्यायालय में पेश किया गया. छात्र की मां, जो विधवा हैं और एक स्थानीय स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने से संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई दो हिंदू छात्रों के अभिभावकों की शिकायत के आधार पर की गई है. स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी (SMDC) के अध्यक्ष सुब्रत दास ने बताया कि पांचों छात्रों को निष्कासित करने के प्रस्ताव पर आखिरी फैसला लेने के लिए मंगलवार (9 जून) को बैठक होगी.
SMDC के अध्यक्ष सुब्रत दास के मुताबिक, स्कूल प्रशासन, कमेटी के मेंबर्स और स्थानीय संगठनों की बैठक में ज्यादातर लोगों की राय छात्रों को निष्कासित करने के पक्ष में रही. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और चार अन्य छात्रों से भी पूछताछ की जा रही है.
दूसरी ओर, स्थानीय छात्र संगठन के नेता मणिदुल इस्लाम ने आरोपों पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि छात्रों और उनके परिवारों से बातचीत के दौरान बताया गया कि लड़के आपस में खाना खा रहे थे. इसी दौरान दो अन्य सहपाठी वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा कि वे क्या खा रहे हैं. इसके बाद मामला धीरे-धीरे बड़े विवाद में बदल गया.
तनाव बढ़ने पर गोलपाड़ा के जिला आयुक्त प्रदीप तिमुंग और पुलिस अधीक्षक नवनीत महंता स्कूल पहुंचे. उन्होंने मामले में उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया. बाद में जिला आयुक्त ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए और स्कूलों में लाए जाने वाले खाने को लेकर सख्त नियम बनाने का सुझाव दिया.
जिला आयुक्त प्रदीप तिमुंग ने कहा कि छात्रों को टिफिन में ज्यादा से ज्यादा अंडा लाने की इजाजत होनी चाहिए, जबकि मछली और मांस स्कूल परिसर में नहीं लाया जाना चाहिए. बताया जा रहा है कि स्कूल ने भी छात्रों को सिर्फ शाकाहारी खाना लाने के आदेश दिए हैं. मणिदुल इस्लाम ने मुस्लिम छात्रों के निष्कासन का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने कहा कि किसी विवाद की वजह छात्रों को शिक्षा से महरूम नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और तनाव कम करने की अपील की.