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स्कूल टिफिन में बीफ लाने से आहत हुई दो छात्रों की भावनाएं, 5 मुस्लिम छात्रों के निष्कासन की तैयारी; मां भी गिरफ्तार

Assam School Beef Controversy: असम के गोलपाड़ा जिले के एक सरकारी स्कूल में टिफिन में मिले खाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. हिंदूवादी संगठनों और कुछ लोगों के विरोध के बीच स्कूल प्रशासन मुस्लिम छात्रों को निकालने की योजना बना रहा है. इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग मासूम और उसकी विधवा मां को भी गिरफ्तार किया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 09, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:11 PM IST
स्कूल टिफिन में बीफ लाने से आहत हुई दो छात्रों की भावनाएं, 5 मुस्लिम छात्रों के निष्कासन की तैयारी; मां भी गिरफ्तार
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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