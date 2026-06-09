जिला आयुक्त प्रदीप तिमुंग ने कहा कि छात्रों को टिफिन में ज्यादा से ज्यादा अंडा लाने की इजाजत होनी चाहिए, जबकि मछली और मांस स्कूल परिसर में नहीं लाया जाना चाहिए. बताया जा रहा है कि स्कूल ने भी छात्रों को सिर्फ शाकाहारी खाना लाने के आदेश दिए हैं. मणिदुल इस्लाम ने मुस्लिम छात्रों के निष्कासन का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने कहा कि किसी विवाद की वजह छात्रों को शिक्षा से महरूम नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और तनाव कम करने की अपील की.