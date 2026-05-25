Eid ul Adha 2026: बकरीद पर इन नस्लों के बकरों का जलवा, लोग जमकर कर रहे खरीदारी

Bakrid 2026: बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही देशभर की जानवरों की मंडियां पूरी तरह गुलजार हो गई हैं. इस साल बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी और इसके साथ ही बाजारों में सबसे सुंदर और तंदुरुस्त बकरों की मांग तेज हो गई है. लोग कई महीने पहले से ही खास नस्ल के बकरों की तलाश में जुट जाते हैं और इस बार भी कुछ चुनिंदा प्रीमियम नस्लें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं.

बाजारों में सबसे ज्यादा मांग राजस्थान की मशहूर सोजत नस्ल के बकरों की देखी जा रही है. पूरी तरह सफेद रंग, लंबा शरीर और बड़े-बड़े लटकते कान इस नस्ल की पहचान माने जाते हैं. देखने में बेहद आकर्षक और शाही अंदाज वाले ये बकरे बहुत तेजी से वजन बढ़ाते हैं. यही वजह है कि बकरीद के मौके पर सोजत नस्ल के बकरों की कीमतें सबसे ऊंची बताई जा रही हैं. कई मंडियों में इनकी कीमत लाखों रुपये तक पहुंच रही है.

यूपी के बकरों का जलवा

इसके अलावा यूपी की मशहूर जमुनापारी नस्ल का भी बाजार में अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है. लंबे पैर, चौड़े कान और तोते जैसी घुमावदार नाक वाली यह नस्ल भारी वजन और ज्यादा गोश्त के लिए जानी जाती है. बड़े आकार और शानदार बनावट की वजह से कुर्बानी के लिए लोग इसे सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं. व्यापारियों का कहना है कि हर साल जमुनापारी नस्ल की मांग सबसे ज्यादा रहती है और इस बार भी खरीदार बढ़-चढ़कर इन्हें खरीद रहे हैं.

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कम बजट वालों की पहली पसंद बनी ये नस्ल

कम बजट वाले परिवारों के बीच बर्बरी नस्ल के बकरे खास पसंद बन रहे हैं. आकार में छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत और फुर्तीले ये बकरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर विकल्प माने जाते हैं. इनके शरीर पर बने धब्बेदार डिजाइन इन्हें और आकर्षक बनाते हैं. कम जगह में आसानी से पाले जाने और कम खर्च में देखभाल होने की वजह से शहरी खरीदार इस नस्ल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. वहीं राजस्थान और गुजरात के पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली सिरोही नस्ल की मांग भी तेजी से बढ़ी है. यह नस्ल मजबूत शरीर, बेहतर स्वास्थ्य और बदलते मौसम को सहने की क्षमता के लिए मशहूर है. व्यापारी बताते हैं कि सिरोही नस्ल के बकरे कम बीमार पड़ते हैं और वजन भी अच्छा होता है, इसलिए लोग इन पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं.

बकरों की कीमत कैसे तय होती है?

बकरीद के मौके पर बकरों की कीमत उनकी नस्ल, वजन, उम्र, दांतों की संख्या और शारीरिक बनावट देखकर तय की जाती है. प्रीमियम नस्लों के बकरों को तैयार करने में पशुपालकों को काफी मेहनत और खर्च करना पड़ता है. पौष्टिक आहार और खास देखभाल के कारण इनकी कीमत सामान्य बकरों से कहीं अधिक होती है. महंगाई के बावजूद बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है. लोग अपनी पसंद और बजट के हिसाब से बकरे खरीद रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि त्योहार करीब आते-आते कीमतों में और तेजी आ सकती है.