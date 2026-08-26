/गोंडा में बारावफात जुलूस में विवादित गाना बजने से मचा हड़कंप, एक्शन में पुलिस

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Gonda News Today in Hindi: उत्तर प्रदेश के गोंडा में बारावफात के मौके पर निकले जुलूस के दौरान बजाए गए एक गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. जुलूस में लगे लाउडस्पीकर से ऐसा गाना बजने का वीडियो सामने आया है, जिसमें मुस्लिम समाज के गीत के बीच विवादित नारा सुनाई दे रहा है. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई और मोतीगंज थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
मामला गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र के बेलावा नाउ पुरवा गांव का बताया जा रहा है. यहां बारावफात के त्योहार के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया था. जुलूस में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे. इसी दौरान एक ई-रिक्शा पर साउंड और लाउडस्पीकर लगाए गए थे, जिनसे गाने बजाए जा रहे थे.
वायरल हो रहे वीडियो में जुलूस के दौरान ई-रिक्शा पर लगे लाउडस्पीकर से एक गीत बजता हुआ सुनाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि इस गीत के बीच विवादित नारा "गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा" भी सुनाई देता है. वीडियो में जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है और लाउडस्पीकर से लगातार गाना बजता हुआ नजर आ रहा है.
वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मोतीगंज थाना पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो कब और किस जगह पर बनाया गया. साथ ही जुलूस में जिस गाड़ी से यह गाना बजाया जा रहा था, उसकी पहचान क्या है.
मामले को लेकर सीओ सदर अभिषेक दावाच्या ने जी मीडिया से फोन पर बातचीत की. उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है. उन्होंने कहा कि मोतीगंज पुलिस को तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही संबंधित वाहन को सीज करने और मामले में कठोर कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया है.
पुलिस के निर्देश के बाद अब इस पूरे प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है. जुलूस के दौरान बजाए गए गाने और उसमें सुनाई दे रहे विवादित नारे को लेकर पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है. साथ ही संबंधित वाहन की पहचान और उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
बारावफात के मौके पर निकाले गए इस जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल थे. जुलूस के दौरान ई-रिक्शा पर लगे लाउडस्पीकर से बजाए गए गाने का वीडियो सामने आने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. अब पुलिस की जांच और कार्रवाई के बाद ही यह साफ होगा कि इस मामले में किन लोगों की भूमिका सामने आती है और उनके खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं.
फिलहाल मोतीगंज थाना पुलिस ने वायरल वीडियो को आधार बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है. सीओ सदर की ओर से मुकदमा दर्ज करने, संबंधित वाहन को सीज करने और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद इस प्रकरण पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है.