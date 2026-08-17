/गोंडा में बुर्का पहनाकर तलबा से डांस कराने वाले स्कूल पर ताला, बिना मान्यता चल रहा था विद्यालय

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Gonda News Today: यौम-ए-आजादी के मौके पर मुबय्यना तौर पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश उस वक्त भारी पड़ गई, जब देश आजादी का 79वां जश्न मना रहा था. गोंडा जिले के बभनजोत विकासखंड के औसनी बुजुर्ग में मौजूद नॉलेज बीम एकेडमी में यौम-ए-आजादी के प्रोग्राम के दौरान हिंदू समाज की चार लड़कियों को बुर्का पहनाकर डांस कराने का मामला सामने आया था. मामला तूल पकड़ने के बाद एजुकेशन डिपार्टेमेंट ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है.
सोमवार (17 अगस्त) दोपहर को गोंडा बेसिक एजुकेशन अधिकारी अमित कुमार सिंह के हुक्म पर बभनजोत के खंड शिक्षा अधिकारी रियाज अहमद स्कूल पहुंचे. उन्होंने मौके पर पहुंचकर पूरे स्कूल की जांच की. जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि नॉलेज बीम एकेडमी बगैर किसी मंजूरी के चलाई जा रही थी. यही नहीं, स्कूल के पास आठवीं जमात तक तालीम देने की भी मंजूरी हासिल नहीं थी.
जांच में यह भी सामने आया कि खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से करीब एक हफ्ते पहले ही स्कूल को बंद करने का हुक्म दिया गया था. इसके बावजूद स्कूल का संचालन जारी रखा गया. एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसे गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही कार्रवाई की.
तहकीकात में बगैर मंजूरी के स्कूल चलाए जाने की तस्दीक होने के बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रियाज अहमद ने मैनेजर के दफ्तर, प्रिंसिपल के दफ्तर और स्कूल के मेन गेट पर ताला लगवा दिया. इसके साथ ही पूरे स्कूल को सील कर दिया गया. इस कार्रवाई के बाद स्कूल का काम-काज मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है.
इस पूरे मामले को लेकर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रियाज अहमद ने डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन अधिकारी अमित कुमार सिंह को अपनी रिपोर्ट भी भेज दी है. अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है.
दरअसल, यौम-ए-आजादी के प्रोग्राम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था. वीडियो में हिंदू समाज की चार लड़कियां बुर्का पहनकर अलग-अलग पांच फिल्मी और भोजपुरी गानों पर डांस करती हुई दिखाई दे रही थीं. वीडियो सामने आने के बाद इसको लेकर सवाल उठने लगे थे.
वीडियो सामने आने के बाद स्कूल के मैनेजमेंट ने इस मामले को लेकर माफी भी मांगी थी. हालांकि, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जांच में स्कूल के बिना मंजूरशुदा होने का मामला भी सामने आया है. इसी बुनियाद पर स्कूल को फौरी तौर से सील कर दिया गया.
गोंडा के डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर अमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले से मुताल्लिक खबर नशर होने के बाद महकमे की जानिब से जांच कराई गई. जांच में स्कूल बगैर किसी मंजूरी के चलता हुआ पाया गया. इसके बाद सोमवार के रोज स्कूल को सील कर दिया गया. उन्होंने कहा कि स्कूल गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी मंजूरी के चलाया जा रहा था.
BSA के मुताबिक, करीबन एक हफ्ता कब्ल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से स्कूल बंद करने की हिदायत भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद स्कूल चलता रहा. अब महकमे की जानिब से इस मामले में मजीद कार्रवाई की जा रही है.
गोंडा के डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले को लेकर खबर प्रसारित होने के बाद विभाग की ओर से जांच कराई गई. जांच में विद्यालय बिना मान्यता के चलता हुआ पाया गया. इसके बाद सोमवार को स्कूल को सील कर दिया गया. उन्होंने कहा कि विद्यालय का संचालन अवैध रूप से बिना किसी मान्यता के किया जा रहा था.
BSA के मुताबिक, करीब एक सप्ताह पहले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की ओर से विद्यालय बंद करने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद विद्यालय चलता रहा. अब विभाग की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.