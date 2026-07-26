/BSP के साबिक नेता के वालिद ने सरकारी जमीन से खुद हटाया कब्जा, HC में सुनवाई से पहले चलवाया बुलडोजर!

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Gonda News Today: उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों से गैरकानूनी कब्जे हटाने को लेकर हुकूमत की मुहिम लगातार जारी है. इसी मुहिम के बीच गोंडा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया. जिस गैर-कानूनी कब्जे को हटाने के लिए सालों से कानूनी लड़ाई चल रही थी, उसे हाईकोर्ट की अगली सुनवाई से पहले ही कब्जाधारक ने खुद बुलडोजर मंगवाकर गिराना शुरू कर दिया. इस वाकये की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है.
यह मामला गोंडा के नवाबगंज थाना इलाके के शाहपुर गांव का है. यहां रहने वाले बहुजन समाज पार्टी के साबिक नेता अब्दुल राजिक उस्मानी के वालिद अब्दुल खालिक पर करीब ढाई बीघा सरकारी तालाब की जमीन पर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा करने का इल्जाम था. इस जमीन पर दो मंजिला मकान, तीन कमरे और बाउंड्री वॉल बनाई गई थी. अब इन्हीं तामीरों को बुलडोजर की मदद से खुद ही ढहाया जा रहा है, ताकि सरकारी जमीन को खाली किया जा सके.
बताया जा रहा है कि इस गैर-कानूनी कब्जा के खिलाफ गांव के रहने वाले मोहम्मद रफीक ने साल 2015 में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने इस मामले को अदालत तक पहुंचाया और हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल की. अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकारी तालाब की जमीन से गैर-कानूनी कब्जा हटाने के हुक्म दिए थे. इसके बावजूद लंबे अर्से तक कब्जा नहीं हटाया गया और मामला अदालत में चलता रहा.
इसी मामले में हाईकोर्ट ने एक बार फिर 29 जुलाई को सुनवाई तय की थी. लेकिन अदालत में सुनवाई होने से पहले ही अब्दुल खालिक ने खुद बुलडोजर मंगवाकर गैर-कानूनी तामीर को गिराने का फैसला किया. इतवार (26 जुलाई) को जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचा और दो मंजिला मकान, तीन कमरे, बाउंड्री वॉल को तोड़ने का काम शुरू किया तो गांव के लोग हैरान रह गए. बाद में उन्हें मालूम हुआ कि 29 जुलाई को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और उससे पहले ही कब्जा हटाया जा रहा है.
मकामी लोगों के मुताबिक, करीब 11 साल बाद इस मामले में ऐसा मोड़ आया है, जब सरकारी तालाब की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई खुद कब्जाधारक की तरफ से की जा रही है. अब गैर-कानूनी कब्जा हटने के बाद मकामी लेखपाल पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करके तरबगंज तहसील को भेजेंगे. इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में जमीन खाली होने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.