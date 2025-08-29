Gonda: गिरफ्तारी से बचने के लिए शातिर चोर को याद आया खुदा; पुलिस ने मस्जिद के गेट से दबोचा!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2900861
Zee SalaamIndian Muslim

Gonda: गिरफ्तारी से बचने के लिए शातिर चोर को याद आया खुदा; पुलिस ने मस्जिद के गेट से दबोचा!

UP Crime News: नेपाल बॉर्डर से सटे गोंडा जिले में पुलिस ने लंबे समय से फरार शातिर चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है. पुलिस के इस कार्रवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, अब पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:10 AM IST

Trending Photos

गोंडा पुलिस के जरिये मस्जिद में जूता पहन कर घुसने पर विवाद
गोंडा पुलिस के जरिये मस्जिद में जूता पहन कर घुसने पर विवाद

Gonda News Today: नेपाल बॉर्डर से सटे से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. जिले की नगर कोतवाली पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे शातिर चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी का नाम शेर मोहम्मद है, जिसे पुलिस ने महारानीगंज घोसियाना में स्थित अली मस्जिद के बाहर से दबोच लिया।. गिरफ्तारी का पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया है और इसका लाइव वीडियो भी सामने आया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, शेर मोहम्मद कई आपराधिक मामलों में वांछित था. जिसे पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी. जैसे ही पुलिस टीम को उसके बारे में जानकारी मिली, वे मौके पर पहुंच गई. पुलिस को देखते ही आरोपी शेर मोहम्मद मस्जिद की ओर भागा और खुद को अंदर छिपाने की कोशिश करने लगा. बताया जा रहा है कि वह जूते-चप्पल निकालकर मस्जिद के भीतर घुसने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने गेट पर उसे दबोच लिया.

इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग आरोप लगाते दिख रहे हैं कि पुलिस मस्जिद के अंदर जूते-चप्पल पहनकर गई और आरोपी को अंदर से पकड़कर ले गई. वहीं, दूसरी ओर पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर साफ किया है कि आरोपी को मस्जिद के भीतर से नहीं बल्कि गेट पर ही गिरफ्तार किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस का कहना है कि शेर मोहम्मद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया था, लेकिन नमाज शुरू करने से पहले ही उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए वहां शरण लेने की कोशिश की. नगर कोतवाली पुलिस ने बताया कि शेर मोहम्मद के खिलाफ चोरी और लूटपाट के कई मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था. उसकी गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. 

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई और किसी धार्मिक स्थल की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई गई. फिलहाल, शेर मोहम्मद को थाने ले जाकर आगे की पूछताछ की जा रही है. पुलिस का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद सक्रिय चोर गिरोह की कमर टूटेगी और कई पुराने मामलों का खुलासा भी हो सकता है.

ये भी पढ़ें: मनी लॉन्ड्रिंग केस: दुबई कोर्ट ने अबू सबाह को 5 साल जेल और 358 करोड़ का जुर्माना ठोका

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP Newsgonda newsmuslim news

Trending news

UP News
गिरफ्तारी से बचने के लिए शातिर चोर को याद आया खुदा; पुलिस ने मस्जिद के गेट से दबोचा!
dubai news
दुबई कोर्ट ने इस केस में अबू सबाह को 5 साल जेल और 358 करोड़ का जुर्माना ठोक
Iran Israel tensions
‘ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा..’ इजरायली मंत्री ने फिर दिया बड़ा बयान
Pakistan Economic Crisis
Pakistan News: गरीबों की अनदेखी कर रही है शहबाज सरकार, रिपोर्ट में बड़ा दावा
UN Peacekeeping Force Lebanon
2026 में लेबनान से हट जाएगी UN शांति सेना, इतने सैनिकों की होगी वापसी
Bangladesh news
Bangladesh News: अगले साल रमजान से पहले होगा बांग्लादेश में चुनाव, EC ने किया ऐलान
Veer Chakra Award 2025
ऑपरेशन सिंदूर के हीरो मोहम्मद इम्तियाज को मिला वीर चक्र सम्मान, छपरा में खुशी की लहर
Pakistan News
PAK के पूर्व PM इमरान खान के भांजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल
Malegaon blast 2008
Malegaon: क्या SC जाएगी NIA? एजेंसी ने तोड़ी चुप्पी; प्रज्ञा के लिए खतरें की घंटी!
Shirk
आखिर इस्लाम में क्या होता है शिर्क; हिन्दू त्यौहार मनाने से लग जाता है महापाप ?
;