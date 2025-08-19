मुसलमान का गाय पालना भी गुनाह? गोपालगंज में दंपति को 'गौ-तस्कर' बताकर हिंदूवादी नेता ने धमकाया

Gopalganj News Today: बीते कुछ सालों में जब कोई मुसलमान गाय पालने की बात करे, तो कुछ तथाकथित 'गौरक्षक' उसे कसाई समझ लेते हैं. बिहार के गोपालगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक बुज़ुर्ग मुस्लिम दंपति पर जानवर खरीदकर ले जाने पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने 'गौ-तस्कर' का ठप्पा लगा दिया. न दस्तावेज मांगे, न कानून देखा. बस नाम और धर्म देखकर फैसला सुना दिया गया.

इस दौरान बुजुर्ग दंपति ने कहा कि वह तो गायों को पालने के लिए ले जा रहे हैं. बावजूद इसके बुजुर्ग की गुहार भी उन लोगों की 'धर्मरक्षक प्रवृत्ति' के सामने बेअसर रही. ये वही भारत है जहां गोपालन को पुण्य माना जाता है. बशर्ते पालने वाला आपकी धार्मिक पहचान से मेल खाता हो. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे खुद आरोपी ने शूट किया है. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

यह पूरा मामला बिहार के गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड का है, जहां एक मुस्लिम बुज़ुर्ग दंपति दो गाय खरीदकर ले जा रहे थे. इसी दौरान हिंदू संगठन से जुड़े प्रदीप मौर्य और उसके साथियों ने बुजुर्ग दंपति को रोक लिया और उनको धमकी देते हुए परेशान करने लगे. प्रदीम मौर्य और उसके साथियों ने बुजुर्ग दंपति पर गौ-तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए.

कथित हिंदूवादी नेता प्रदीप मौर्य के जरिये बदसलूकी करने पर बुजुर्ग दंपति खुद को जाने देने के लिए मिन्नतें करने लगे. जब आरोपी ने पीड़ित से रोककर पूछा कि वह इन गायों का क्या करेगी. इस पर उन्होंने कहा कि वह इसे पालने के लिए ले जा रहे हैं. इस पर आरोपी ने बुजुर्ग दंपति को धमकाते हुए कहा कि मैं तुम लोगों को रोज देखता हूं, गायों को ले जाते हुए. इस पर बुजुर्ग ने कहा कि वह कारोबार करता है और भैंसों को ले जाता है.

इतना ही नहीं जबकि मुस्लिम बुजुर्ग बार-बार कह रहे थे कि वह इन जानवर पालने के लिए ले जा रहे हैं, हमेशा दो-चार (जानवर) पालता हूं. इसके बावजूद प्रदीम मौर्य ने उन्हें धमकाया और बदसलूकी की. आरोपी ने धमकी दी की अगली बार देखा तो यहीं पर बांध दूंगा. हालांकि, आरोपियों के पास पीड़ित दंपति के तस्करी के कोई सुबूत नहीं था. गांव में आमतौर पर लोग एक गांव से दूसरे गांव जानवर खरीदकर पालने और उनके दूध के इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं. आरोपियों ने पुलिस की धमकी देते हुए पीड़ित को अगली बार देख लेने की भी धमकी दी.