मुसलमान का गाय पालना भी गुनाह? गोपालगंज में दंपति को 'गौ-तस्कर' बताकर हिंदूवादी नेता ने धमकाया
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2888469
Zee SalaamIndian Muslim

मुसलमान का गाय पालना भी गुनाह? गोपालगंज में दंपति को 'गौ-तस्कर' बताकर हिंदूवादी नेता ने धमकाया

Hindutva Leader Threatens Muslim Couple: बिहार के गोपालगंज जिले में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग दंपति गाय खरीदकर घर ले जा रहे थे. इसी दौरान हिंदू संगठन से जुड़े कथित नेता प्रदीप मौर्य और उसके साथियों ने उन्हें रोककर 'गौ-तस्कर' करार दिया, धमकाया और बदसलूकी की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:10 PM IST

Trending Photos

गोपालगंज में मुस्लिम बुजुर्ग दंपति को धमकाया
गोपालगंज में मुस्लिम बुजुर्ग दंपति को धमकाया

Gopalganj News Today: बीते कुछ सालों में जब कोई मुसलमान गाय पालने की बात करे, तो कुछ तथाकथित 'गौरक्षक' उसे कसाई समझ लेते हैं. बिहार के गोपालगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक बुज़ुर्ग मुस्लिम दंपति पर जानवर खरीदकर ले जाने पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने 'गौ-तस्कर' का ठप्पा लगा दिया. न दस्तावेज मांगे, न कानून देखा. बस नाम और धर्म देखकर फैसला सुना दिया गया. 

इस दौरान बुजुर्ग दंपति ने कहा कि वह तो गायों को पालने के लिए ले जा रहे हैं. बावजूद इसके बुजुर्ग की गुहार भी उन लोगों की 'धर्मरक्षक प्रवृत्ति' के सामने बेअसर रही. ये वही भारत है जहां गोपालन को पुण्य माना जाता है. बशर्ते पालने वाला आपकी धार्मिक पहचान से मेल खाता हो. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे खुद आरोपी ने शूट किया है. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

यह पूरा मामला बिहार के गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड का है, जहां एक मुस्लिम बुज़ुर्ग दंपति दो गाय खरीदकर ले जा रहे थे. इसी दौरान हिंदू संगठन से जुड़े प्रदीप मौर्य और उसके साथियों ने बुजुर्ग दंपति को रोक लिया और उनको धमकी देते हुए परेशान करने लगे. प्रदीम मौर्य और उसके साथियों ने बुजुर्ग दंपति पर गौ-तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए. 

कथित हिंदूवादी नेता प्रदीप मौर्य के जरिये बदसलूकी करने पर बुजुर्ग दंपति खुद को जाने देने के लिए मिन्नतें करने लगे. जब आरोपी ने पीड़ित से रोककर पूछा कि वह इन गायों का क्या करेगी. इस पर उन्होंने कहा कि वह इसे पालने के लिए ले जा रहे हैं. इस पर आरोपी ने बुजुर्ग दंपति को धमकाते हुए कहा कि मैं तुम लोगों को रोज देखता हूं, गायों को ले जाते हुए. इस पर बुजुर्ग ने कहा कि वह कारोबार करता है और भैंसों को ले जाता है. 

इतना ही नहीं जबकि मुस्लिम बुजुर्ग बार-बार कह रहे थे कि वह इन जानवर पालने के लिए ले जा रहे हैं, हमेशा दो-चार (जानवर) पालता हूं. इसके बावजूद प्रदीम मौर्य ने उन्हें धमकाया और बदसलूकी की. आरोपी ने धमकी दी की अगली बार देखा तो यहीं पर बांध दूंगा. हालांकि, आरोपियों के पास पीड़ित दंपति के तस्करी के कोई सुबूत नहीं था. गांव में आमतौर पर लोग एक गांव से दूसरे गांव जानवर खरीदकर पालने और उनके दूध के इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं. आरोपियों ने पुलिस की धमकी देते हुए पीड़ित को अगली बार देख लेने की भी धमकी दी.

About the Author
author img
Raihan Shahid

TAGS

Bihar NewsGopalganj newsmuslim news

Trending news

Pakistan News
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, फौज पर लगा युवक की हत्या का इल्जाम
Nimisha Priya Case
कौन कर रहा था फर्जी फंडिंग का दावा? विदेश मंत्रालय ने निमिषा प्रिया मामले में खुलासा
Delhi News
बीवी पर था अवैध संबंध का शक, शौहर ने रच दी खौफनाक साजिश; अब चढ़ा पुलिस के हत्थे
Supreme Court
शादी की उम्र पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की जीत; SC ने NCPCR की याचिका को बताया गैर-जरूरी
UP News
बरेली: उर्स जुलूस पर हिंदू संगठनों का हंगामा; पुलिस ने बिगड़ता माहौल संभाला
Abu Azmi on Jalgaon Mob Lynching Case
'मुसलमानों को जहर देकर मार दो...' मुस्लिम MLA अबू आजमी ने ऐसा क्यों कहा?
australia news
गजा के बच्चों की चीखें मेलबर्न तक पहुंचीं; इजराइली नागरिक को सैलून से निकाला बाहर
Pakistan News
पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश का कहर, अब तक 657 लोगों की मौत
Bangladesh news
इंतजार की घड़ियां खत्म, बांग्लादेश में इस महीने होंगे आम चुनाव
Pakistan News
पाकिस्तान में ईसाई समुदाय ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जानें पूरा मामला
;