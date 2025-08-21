गोपालगंज में पिता बना हैवान; 12 दिन के मासूम की गला दबाकर हत्या, बीवी ने बताई चौंकाने वाली वजह
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2891217
Zee SalaamIndian Muslim

गोपालगंज में पिता बना हैवान; 12 दिन के मासूम की गला दबाकर हत्या, बीवी ने बताई चौंकाने वाली वजह

Bihar Crime News: बिहार के गोपालगंज जिले में पिता की हैवानियत सामने आई है. मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टेकनिवास गांव में दाऊद मियां ने अपने 12 दिन के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर शव दफना दिया. इस मामले में आरोपी की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:18 PM IST

Trending Photos

गोपालगंज में पिता बना हैवान
गोपालगंज में पिता बना हैवान

Gopalganj Murder News Today: बच्चे का जन्म पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी होता है, लेकिन बिहार के गोपालगंज में एक हैवान पिता ने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया. यहां एक पिता ने अपने ही 12 दिन के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को दफना कर फरार हो गया. जब इस घटना की जानकारी मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई.

घटना गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टेकनिवास गांव की है. मिली जानकारी के मुताबिक, दाऊद मियां का प्रीति कुमारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बीच प्रीति गर्भवती हो गई. गर्भ ठहरने के छह माह बाद दाऊद ने उससे शादी कर ली. शादी के कुछ ही महीने बाद प्रीति ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के 12 दिन बाद दाऊद ने अपने मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर शव को दफना दिया और फरार हो गया.

पीड़िता ने सुनाई आपबीती

मृतक की मां प्रीति कुमारी ने दावा किया कि मेरे पति ने मेरे बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी है. वह बच्चे को पसंद नहीं करते थे और मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे. पीड़िता के मुताबिक, उसके पति उसे छोड़ना चाहते थे, इसलिए उसने बच्चे की हत्या कर दी, जिससे उसे छोड़ने में आसानी हो. बच्चे की हत्या के बाद दफन कर दाऊद फरार हो गया. पीड़िता ने कहा कि इस मामले में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. 

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस ने घटना की पुष्टि की है. सिधवलिया एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टेकनिवास गांव में एक बच्चे की मौत की खबर मिली है. इस मामले में बच्चे की मां की तरफ से एक शिकायतपत्र मिला है. उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार मामले को संदिग्ध मानते हुए बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

ये भी पढ़ें: धर्मांतरण के आरोपी जब्बार पर मंडराया बेघर होने का खतरा; नगर पालिक ने नोटिस चस्पा कर मांगे दस्तावेज

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

TAGS

Bihar NewsGopalganj newsmuslim news

Trending news

nitish kumar
नितीश गिना रहे थे मुसलमानों पर किये एहसान,तभी मंच के नीचे से आवाज़ आई नहीं हुआ काम
Telangana NEWS
400 साल पुरानी मस्दिज के बाहर हिंदू संगठनों का हंगामा, मदरसा बंद कराने पर अड़े
mp news
धर्मांतरण के आरोपी पर मंडराया बेघर होने का खतरा; नगर पालिक ने मांगे घर के दस्तावेज
Uttar Pradesh news
Rampur: बुजुर्ग इमाम पर धर्म परिवर्तन का इल्जाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Bahai
क्या होता है बहाई धर्म, जिसके मानने वाले ने उठाया इस्लाम पर सवाल; कतर में हुई सजा
Uttar Pradesh news
पारिवारिक झगड़ा बना जंग का मैदान,भरी पंचायत में नदीम ने ससुर इस्लाम की कर दी हत्या
Uttar Pradesh news
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में निकाला गया एशिया का सबसे बड़ा 'दुलदुल' जुलूस
Israel
Israel की टूट चुकी है कमर, बेस पर मौजूद दर्जनों सैनिकों पड़े बीमार
Jammu
क्या है जम्मू-कश्मीर का सड़ा हुआ मीट स्कैम, जिसको लेकर सरकार ने दिए सख्त आदेश?
war on gaza
इजरायल के खिलाफ खड़े हुए UK के व्यापारी, नेतन्याहू पर सख्त कार्रवाई करने की मांग!
;