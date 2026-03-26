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Gorakhpur: चौड़ीकरण के नाम पर मजार पर चला बुलडोजर, इलाके में मचा हड़कंप

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पीर बाबा की मजार को अवैध अतिक्रमण बताकर ध्वस्त कर दिया गया. यह एक्शन पुलिस की भारी मौजूदगी में हुआ. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:15 PM IST

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Gorakhpur: चौड़ीकरण के नाम पर मजार पर चला बुलडोजर, इलाके में मचा हड़कंप

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक मजार पर बुलडोजर चलाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया. शाहपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के पास गोड़धोइया नाला चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत प्रशासन ने हजरत बाबा जाफर अली शाह उर्फ 'मासूम बाबा' की मजार को ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत की गई बताई जा रही है.

बताया जा रहा है कि गोड़धोइया पुल के पास वर्षों पहले बनी यह मजार पीडब्ल्यूडी की जमीन पर स्थित थी और नाला चौड़ीकरण के दायरे में आ रही थी. शहर में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस नाले का विस्तार और पक्का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है. इसी कड़ी में प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की. बुलडोजर जैसे ही मजार पर चला, आसपास के लोगों में भावनात्मक माहौल बन गया और कई लोग मौके पर जुट गए.

हालांकि प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की एक न चली और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी कर ली गई. लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई विकास कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई है. फिलहाल इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है वहीं, प्रशासन विकास कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है.

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उत्तर प्रदेश में बुल्डोजर एक्शन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति के रूप में पेश किया जाता है. साथ ही भारतीय जनता पार्टी की रैलियों को बुलडोजर को सांकेतिक रूप से नुमाइश भी की जाती है. इसके उलट लगातार हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से योगी सरकार को कई बार फटकार भी लग चुकी है. लेकिन योगी सरकार की बुलडोजर अभियान लगातार जारी है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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